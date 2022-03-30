Армия Самоотверженность и мужество: в Минобороны рассказали о новых подвигах военных ВС РФ Российские военные показывают смелость в боевых действиях, атакуя вражеские подразделения и оказывая помощь раненым сослуживцам в бою. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: В Министерстве обороны России продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих. Военные ВС РФ по-прежнему без доли трусости с риском для жизни выполняют боевые задачи в ходе специальной военной операции по защите Донбасса. Старший сержант Артур Жуков, командир отделения © Минобороны России Во время выполнения боевой задачи по обеспечению безопасности продвижения главных сил мотострелковой бригады отделение под руководством Артура Жукова обнаружило группу украинских националистов, которые пытались установить взрывное устройство для подрыва моста через реку по маршруту следования колонны. Вскоре отделение Жукова внезапно атаковала противника, скрытно подобравшись к позициям диверсантов, весь состав которых, благодаря четким, слаженным и уверенным действиям военнослужащих, был уничтожен. Далее в ходе продвижения по маршруту отделение попало под шквальных огонь, который велся из наблюдательного поста врага. Старший Сержант Жуков, проявив самоотверженность и мужество, грамотно руководил действиями своего отделения под непрерывным огнем превосходящих сил националистов. В результате этого наблюдательный пост и находящиеся в нем семь националистов были уничтожены. Подполковник Сергей Чернявский, командир инженерно-саперного батальона © Минобороны России Сергей Чернявский с первых дней проведения спецоперации по защите ЛДНР руководил действиями инженерно-штурмового отделения по разминированию мостов и переправ для обеспечения беспрепятственного прохождения российских войск по маршрутам следования. Так, Чернявский во время ведения инженерной разведки действующего железобетонного автомобильного моста лично нашел, обезвредил и уничтожил на нем сосредоточенный заряд взрывчатого вещества массой 600 килограммов в тротиловом эквиваленте, семь осколочно-заградительных мин и один фугас. На следующий день под руководством Сергея Чернявского инженерно-штурмовое отделение провело инженерную разведку железнодорожного полотна и земляной дамбы через озеро. В ходе нее был обнаружен сосредоточенный заряд массой взрывчатого вещества 500 килограммов в тротиловом эквиваленте, который был оперативно обезврежен и уничтожен. Также силы отделения оперативно расчистили свыше 200 метров железнодорожного полотна от колючей проволоки, противотанковых ежей и других малозаметных препятствий. Благодаря решительным, смелым и профессиональным действиям, а также грамотным руководством подчиненными подполковник Чернявский обеспечил оперативное продвижение подразделений российских войск в район выполнения задач. Ефрейтор Дмитрий Каурдаков © Минобороны России Дмитрий Каурдаков выполнял задачу по удержанию позиций от нападения украинских националистов в районе одного из населенных пунктов в составе батальонно-такт ической группы мотострелковой бригады. Ефрейтор вел прицельный огонь по наступающим противникам, находясь в оборудованном укрытии. Вскоре после очередного артиллерийского удара Дмитрий заметил, что некоторые военные получили осколочные ранения. Так, ефрейтор Каурдаков, невзирая на постоянный обстрел националистов, выбрался из укрытия, дополз до раненых сослуживцев и на себе перетащил их в укрытие. Дмитрий проявил смелость и мужество, понимая, что промедление в сложившейся ситуации может стоить боевым товарищам жизни. Когда Каурдаков оказался защищенным от огня противника, он собственноручно оказал первую помощь раненым сослуживцам, после чего продолжил выполнение боевой задачи, сообщив о раненых по радиостанции. Мужество и профессионализм Дмитрия Каурдакова позволили отразить вражеское нападение и свести к минимуму потери, сохранив жизни личного состава батальонно-тактической группы. Старший лейтенант Дмитрий Сигулин, командир роты © Минобороны России Под руководством Дмитрия Сигулина группа военных ВС РФ вскрыла огневые точки и тщательно замаскированные позиции националистов во время выполнения специальных задач по обеспечению безопасности передвижения российских колонн. Старший лейтенант Сигулин силами вверенной ему группы, несмотря на многократно превосходящие силы противника, атаковал подразделения националистов, в результате чего было уничтожено три позиции с расчетами переносных зенитных ракетных комплексов и два расчета противотанковых управляемых ракет. Часть националистов сдались в плен российским военным, спасая свои жизни. Благодаря самоотверженным действиям российских военных подразделения группировки войск ВС РФ продвинулись вглубь обороны и не понесли потерь среди личного состава. Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика