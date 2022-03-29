Разбитые машины и пострадавший зоопарк: что переживает почти отбитый у националистов Мариуполь

Мариупольский зоопарк - центр города. Украинские артобстрелы пережили не все животные. Погибли четыре верблюда, один гепард, несколько лам и обезьян.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

По Мариуполю передвигается военная техника. С каждым часом кольцо вокруг украинских националистов сужается. Ожесточенные бои продолжаются в районе металлургического предприятия «Азовсталь». Там самые укрепленные позиции ВСУ.

В центре города буквально на каждом перекрестке следы уличных боев. Повсюду уничтоженная военная техника. Целых гражданских машин нет. Малолитражка Александра - единственное транспортное средство на ходу на весь квартал. На ней в центр возят гуманитарную помощь, перевозят раненых.

Транспортное средство в Мариуполе дороже человеческой жизни. Накануне украинские военные расстреляли людей и забрали мопед.

«Люди ехали на мопеде, не остановились на перекрестке, их ВСУ расстреляли, были люди - нет людей», - прокомментировал местный житель.

Обитатели города продолжают готовить пищу на кострах. Еду им привозят военные. Большая часть квартир уничтожены и разграблены. Украинские силовики просто вышибали двери.

«Окна все повыворачивали, все повыносили, как жить нам?» - возмутилась местная жительница.

Часть жилого фонда и вовсе не пригодна для проживания. Целыми домами люди продолжают прятаться в подвалах.

Савелий Вашура обнимает своего последнего верблюда. Он покупал питомцев по всему миру. После попадания в вольер артиллерийского снаряда верблюжья семья поредела. Хозяин зоопарка ни о какой эвакуации и слышать не хочет. Все время, что идут боевые действия в Мариуполе, он ухаживал за животными и знает, на чьих руках их смерти.

«Русских здесь еще никаких не было. Войск не было близко, близко не было», - заявил Вашура.

Мариупольский зоопарк - центр города. Артобстрелы пережили не все животные. Погибли четыре верблюда, один гепард, несколько лам и обезьян. Хозяин зоопарка говорит, что пока у животных с едой проблем нет. Кормовой базы хватит дней на десять. Воду набирают в местной реке.

Половина сотрудников зоопарка пропала после начала боевых действий. В городе нет связи. Люди во дворах при виде камеры передают послания родным.

При выезде из города пробка не только из Мариуполя, но и в центр. Люди везут гуманитарную помощь тем, кто до сих пор прячется в подвалах. Организована массовая выдача гуманитарной помощи.

Несколько тысяч мариупольцев находятся в торговом центре при выезде из города со стороны Запорожского шоссе. Сначала людей регистрируют, потом они получают хлеб и продуктовые наборы. Ежедневно сюда привозят около 5 000 порций горячей еды из полевых кухонь, столько же продуктовых рационов и 10 тысяч буханок хлеба.