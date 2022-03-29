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Турция повысила готовность тральщиков в связи с угрозой дрейфующих мин

Игнат Далакян
15:15 29.03.2022
Согласно заявлению турецкого министра обороны, также идет сотрудничество с Румынией и Болгарией по вопросу дрейфующих мин в Черном море.
Турция повысила готовность тральщиков в связи с угрозой дрейфующих мин
© Фото: Sha Dati, XinHua, Globallookpress
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Турция привела в состояние повышенной готовности тральщики и патрульные самолеты в связи с угрозой дрейфующих мин в Черном море. Об этом сообщил премьер-министр обороны страны Хулуси Акар.

«В связи с угрозой мин мы привели в состояние повышенной готовности все тральщики и патрульные морские самолеты. При получении оповещения мы оцениваем угрозу и предпринимаем соответствующие меры», - цитирует РИА Новости заявление министра.

Согласно заявлению, турецкий министр заявил, что они также сотрудничают с Румынией и Болгарией по вопросу обнаружения дрейфующих мин в Черном Море.

Ранее министра обороны России Сергей Шойгу заявил, что действия Вооруженных сил Украины создали угрозу гражданскому судоходству в Черном море. Согласно заявлению, были обезврежены две морские мины у берегов Румынии турецкими военными.

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