Секретарь Совбеза РФ не исключил провокаций Запада с оружием массового поражения

Секретарь Совбеза напомнил, что Россия давно уничтожила все запасы химического оружия и факт этого был засвидетельствован в том числе и американскими специалистами.

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Секретарь Совбеза России Николай Патрушев не исключил западных провокаций с оружием массового поражения.

«Не исключено, что Запад сам вынашивает планы организовать такие провокации. Именно у стран нынешнего коллективного Запада самый большой опыт по части использования боевых отравляющих и токсичных веществ. Немцы в Первую мировую, японцы в 30-е годы, американцы во Вьетнаме, не говорю уже о химических провокациях в Сирии», - сказал Патрушев в интервью еженедельнику «Аргументы и факты».

Секретарь Совбеза напомнил, что Россия давно уничтожила все запасы химического оружия и факт этого был засвидетельствован в том числе и американскими специалистами. При этом США, напротив, до сих пор своих запасов химоружия не ликвидировали под предлогом различных отговорок для затягивания процесса.

«Вопреки Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического и токсинного оружия, Пентагон по всему миру создал сотни биологических лабораторий, где, по имеющимся документальным подтверждениям, проводится активная военно-биологическая деятельность», - отметил Патрушев.

Также, по словам секретаря Совбеза России, копятся факты, которые указывают на работу американцев по использованию методов синтетической биологии в военных целях.

Все это может обернуться приданием микроорганизмам новых характеристик - повышением патогенности, созданием бактерий и вирусов, воздействующих на определенную популяцию.