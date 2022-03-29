Матвиенко заявила, что решение об уходе западных компаний из РФ было принято под мощнейшим давлением

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Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко выступила с заявлением, что западные компании были вынуждены уйти с российского рынка под мощнейшим давлением. Также она добавила, что их решение о приостановке своей деятельности также было следствием давления стран Запада.

Ранее Валентина Матвиенко, в связи с масштабными антироссийскими санкциями заявляла, что важно «всем включить мозги и ничем не навредить, чтобы не было паники, важна (Прим. ред.) спокойная мыслительная работа, как противодействовать этому санкционному давлению». Помимо этого, она сообщила, что приоритетным является «не допустить роста цен ни на продукты питания, ни на жизненно важные товары, ни на лекарства и в том числе строительные материалы».