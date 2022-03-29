Как заявил Дмитрий Песков, растущая поддержка свидетельствует и о поддержке президента РФ в целом.

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В Кремле рассказали о росте уровня поддержки россиянами спецоперации на Украине. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, все социологические организации констатируют ее беспрецедентные уровни.

По его словам, это свидетельствует и о том, что поддержка в целом действий Владимира Путина гражданами страны также возрастает.

«Все социологические организации, которые занимаются социологическими измерениями, констатируют достаточно беспрецедентный рост поддержки президента, поддержки правительства и поддержки специальной военной операции. Это факт», - констатировал Песков.

Ранее представитель Кремля заявил, что западные страны развязали тотальную войну против РФ в экономической и торговых сферах. Песков отметил, что беспокойство российской стороны вызывают также и высказывания президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина.