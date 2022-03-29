У побережья Румынии в Черном море обезвредили дрейфующую мину

Мина была обнаружена румынским рыболовецким судном и обезврежена в течение 6-ти часов, заявили в ведомстве.

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У побережья Румынии была найдена дрейфующая мина и оперативно обезврежена. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Румынии.

«Мина была замечена сегодня утром румынским рыболовецким судном "Олимпус-1", командир которого проинформировал румынские власти по официальным каналам. Начальник штаба ВМФ отдал приказ о проведении разведывательно-оперативной операции в приморском округе, где была замечена мина», - сказано в сообщении.

Мина находилась в 70 км от мыса Мидия в Черном море. В течении шести часов проводилась операция по обезвреживанию мины силами тральщика «Вице-адмирал Константин Бэлеску» с группой водолазов-саперов на борту.

Ранее сообщалось, что румынские истребители сопроводили пассажирский самолет, следовавший из Москвы в Стамбул, из-за сообщения о бомбе на борту.