Шойгу поздравил специалистов юридической службы ВС РФ с профессиональным праздником

Министр обороны РФ обратился к действующим специалистам и ветеранам юридической службы ВС России с поздравлением.

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Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу поздравил специалистов и ветеранов юридической службы Вооруженных Сил страны с профессиональным праздникам. День специалиста юридической службы ВС РФ отмечается в России 29 марта.

Глава Минобороны отметил, что представители этой профессии долгие годы вносят весомый вклад в правовое обеспечение деятельности российских Вооруженных Сил, способствуя укреплению обороноспособности нашего государства. По словам Шойгу, благодаря своим глубоким знаниям и опыту специалисты юридической службы успешно справляются с ответственными и сложными задачами в области юриспруденции.

«Уважаемые товарищи! Поздравляю вас с праздником, благодарю за преданное отношение к порученному делу! Уверен, что и в дальнейшем вы будете повышать свой профессиональный уровень, плодотворно работать в интересах России и ее Вооруженных Сил» - указал глава МО РФ.

В завершении поздравления министр пожелал действующим специалистам и ветеранам юридической службы благополучия, крепкого здоровья, а также новых достижений на благо России.