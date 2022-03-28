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Сбежавший «авторитет»: опубликованы кадры жилища лидера ячейки «Правого сектора»* по Бердянску

Виктория Косогляденко
алиса краузова
07:10 28.03.2022
Российские военные не прекращают рейды по территории освобожденных в ходе спецоперации городов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК «Звезда»
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Коллекция, которая сразу выдает отъявленного нациста. Нацистская форма, шевроны, фотографии и документы, подтверждающие, что их владелец состоит в ультраправых организациях. Этот человек оперативникам больше известен как Бача - главарь бердянской националистической ячейки. На его счету полсотни совершенных преступлений, и еще в 70 он эпизодах проходит как соучастник.

Виктор Плотник, который проживал в данном доме, являлся лидером ячейки «Правого сектора»* по городу Бердянску и поселку городского типа Приморск. Были неоднократно зафиксированы факты совершения им преступления в отношении мирных жителей - выходцев из Донбасса.

Известны случаи, когда Плотник лично принимал участие в изнасилование женщин. Он считался очень авторитетным и очень жестоким боевиком. Прославился заносчивым отношением как к мирным жителям, так и к плененным военнослужащим.

В небольшом доме за забором было найдено огромное количество опасных объектов. Неприметное место, окраина поселка. Напротив - местное кладбище. Сам хозяин дома сейчас в бегах вместе с женой и детьми. Оказалось, нацизм - это у них семейное. И супруга и оба сына тоже приняты в правый сектор.

В Бердянске, который сейчас полностью контролирует российская армия, сторонников у них не осталось. Зато до сих пор много неонацистов в Мариуполе. Оттуда бегут люди. Многие уезжают, но продолжают получать угрозы - боятся за родственников, тех, кто остался .

«Агрессивное меньшинство, как их называют. Мешали получению гуманитарки. Приходили люди, брали эти пакеты, вырывали эти пакеты и бросали, угрожали: списки, фотографии будем распространять и так далее», - рассказал и.о. мэра Бердянска Александр Сауленко.

Семь тысяч беженцев из Мариуполя уже сейчас разместили в Бердянске. Селят в санаториях, пансионатах. Снабжают гуманитаркой. В основном это те, кто самостоятельно покинул город. Гуманитарный коридор восточного направления из Мариуполя существовал лишь формально - украинские силовики людей по нему так и не выпустили.

Зато по гумкоридорам на Днепровском направлении уходили не только мирные. Отступали и силы ВСУ. Целыми подразделениями. Переодевшись «по гражданке». Накануне вычислили командира группы сил спецопераций. Его выдал телефон - подозрительно чистый - ни номеров, ни фотографий.

Запугивают националисты не только простых жителей, но и тех, кто сейчас остается во власти. В тех регионах, что переходят на самоуправление, новых глав городов и поселков объявляют преступниками и выносят виртуальные приговоры.

В связи с этим сейчас российские военные не прекращают рейды. Наши военные патрулируют улицы, обращают внимание на все подозрительное. Под особым контролем въезды и выезды из городов, заброшенные объекты и любые перемещения по югу Украины.

*«Правый сектор» - организация, запрещенная на территории РФ. 

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