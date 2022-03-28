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Нечего скрывать: как прошел пресс-тур для зарубежных СМИ в Донбассе

Валентин Гвоздев
алиса краузова
04:03 28.03.2022
Минобороны РФ организовало пресс-тур по Донбассу для иностранных журналистов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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На этих фотографиях летопись украинского фашизма. Большая часть материалов настолько ужасающая, что показать ее в эфире мы не можем.

Министерство обороны России совместно с властями народных республик организовало пресс-тур для зарубежных СМИ. Журналисты из разных стран мира прибыли в Донбасс, чтобы увидеть, что на самом деле происходило все эти годы. Это лишь малая часть зверств украинских нацистов, которых, как заявляет Киев, а вместе с ним и коллективный запад, на Украине нет.

Село Трехизбенка на правом берегу реки Северский Донец - следующая остановка на маршруте зарубежных репортеров. Сейчас здесь уже безопасно, жителям села регулярно доставляют гуманитарную помощь.

Село Треизбенку освободили практически в первые часы военной спецоперации. Оно находится там, где раньше была линия соприкосновения войск ЛНР и ВСУ. Уходя, националисты практически уничтожили село, разрушены дороги, газопровод, но острее всего жители ощущают нехватку электричества.

Журналист Олег Ясинкий - гражданин Чили и Украины. Русский язык знает с детства, поэтому проблем в общении с местными у него нет. Представляет сразу несколько изданий Южной Америки.

«К сожалению, весь мир видит совершенно искаженную картину событий. Я думаю, что мы как журналисты должны донести эту частицу правды до тех, кто хотят разобраться, хотят понять происходящее», - высказался иностранный журналист.

Увидели своими глазами западные журналисты и то, как ВСУ попрощались с Трехизбенкой. В селе практически не осталось целых домов.

«Страдали мы от этих нацистов. Они нас уничтожали. Они нам прямо в глаза говорили: "будем уходить, мы вас уничтожим". Была Трехизбенка - три избы. Мы вам оставим три избы», - поделился местный житель.

Томас Ройпа - немец, и как многие люди в его стране, непримиримо относится к любым проявлениям фашизма. Говорит, в Европе журналисты не могут объективно освещать события в Донбассе.

«Все главные редакторы, они очень тесно связаны с так называемыми трансатлантическими НКО. И если журналист пишет неугодное, его увольняют. Я могу имена назвать нескольких журналистов», - объяснил блогер.

Министерство обороны России и власти республик Донбасса проявили беспрецедентную открытость, чтобы весь мир узнал правду о бесчинствах и преступлениях украинских военных. Возможно, именно материалы западных журналистов отрезвят и руководство западных стран, которые ежедневно финансируют власти Украины и обеспечивают оружием нацбатальоны.

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