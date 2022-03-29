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Решительность и слаженность: Минобороны рассказало о новых подвигах ВС РФ в спецоперации на Украине

00:00 29.03.2022
Российские военные продолжают демонстрировать слаженность боевых действий и мужество в ходе спецоперации по защите Донбасса.
Решительность и слаженность: Минобороны рассказало о новых подвигах ВС РФ в спецоперации на Украине
© Фото: Минобороны России
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В Министерстве обороны России продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих. Представители различных видов и родов войск демонстрируют боевую слаженность и готовность идти на помощь сослуживцам, рискуя жизнью, в ходе специальной военной операции по защите Донбасса.

© Минобороны России

Лейтенант Вячеслав Водяной, командир взвода

Во время выполнения боевой задачи по обеспечению безопасности движения главных сил мотострелковой бригады в заданный район взвод лейтенанта Водяного оказался в окружении националистов, которые в разы превосходили российский взвод по численности и вооружению.
В тяжелой обстановке офицер принял бой, сумев грамотно организовать оборону взвода. Затем Водяной дал команду взводу на отход, а сам рискуя собственной жизнью, остался на прикрытии пути отхода. Командир взвода с мужеством и героизмом сковал наступательные действия националистов стрелковым оружием и обеспечил выход военнослужащих из окружения без потерь.

Когда Вячеслав Водяной вел бой в одиночку, без прикрытия, ему лично удалось уничтожить две единицы военной техники и до десяти человек из состава националистов. После выхода взвода из окружения, лейтенант Водяной, умело используя тактику ведения боевых действий, ввел противника в заблуждение и совместно с подошедшими на помощь подразделениями, нанес противнику контрудар.

Благодаря умелым и решительным действиям Водяного были сорваны готовящиеся украинскими националистами провокации в отношении Вооруженных Сил РФ. Это позволило колонне мотострелковой бригады прибыть в заданный район своевременно и без потерь.

© Минобороны России

Майор Виталий Сипливый, заместитель командира батальона

Группа военнослужащих под руководством Виталия Сипливого выдвинулась для проведения доразведки районов поражения зенитной ракетной батареи и мобильной группы радиоэлектронной борьбы украинских националистов. Так, группа во время выполнения задачи обнаружила две радиолокационные станции националистов, сохранивших работоспособность.

Моментально оценив обстановку, Сипливый принял решение атаковать станции, и в результате этого разведгруппой были уничтожены две радиолокационные станции, две аппаратные связи с их расчетами, а также склад горюче-смазочных материалов националистов, Более того, среди подчиненного личного состава потерь зафиксировано не было.

Вместе с тем спустя несколько дней группа под руководством майора Сипливого в ходе боестолкновений взяла под контроль пункт постоянной дислокации бригады армейской авиации националистов в районе одного из населенных пунктов. Виталий Сипливый во время личного осмотра объекта нашел рабочую карту командира бригады с полной информацией районов базирования авиации националистов.

Благодаря решительным действиям майора и умелого руководства подчиненным личным составом противнику был нанесен существенный урон, а информация, полученная российскими позволила вскрыть ряд важных объектов врага, которые вскоре были уничтожены.

© Минобороны России

Полковник Евгений Ус, начальник отделения противовоздушной обороны мотострелковой дивизии

Во время массированного огневого удара реактивных систем залпового огня, минометов и ударных беспилотных летательных аппаратов противника по одному из аэродромов, контролируемых российскими войсками, полковник Евгений Ус с риском для жизни руководил работой расчетов средств ПВО по отражению воздушного нападения, командовал подразделениями по осуществлению маневров для уклонения от ударов артиллерии врага, а также координировал действия подразделений обеспечения для своевременного подвоза боеприпасов боевых автомобилей.

Боевыми расчетами под командованием полковника Ус в течение двух часов отражения огневого налета националистов было уничтожено семь беспилотников ВСУ. В результате слаженных действий подчиненных расчетов и грамотному определению наиболее опасных целей российским военнослужащим благодаря высокому профессионализму полковника Ус удалось отразить воздушную атаку националистов и не допустить уничтожения материальных запасов группировки.

С начала спецоперации на Украине в общей сложности подразделениями ПВО под руководством полковника Евгения Ус было уничтожено 38 БПЛА противника, включая два «Байрактар ТБ-2». Более того, потерь среди подчиненных Евгения не было зарегистрировано.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.

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