Армия Решительность и слаженность: Минобороны рассказало о новых подвигах ВС РФ в спецоперации на Украине Российские военные продолжают демонстрировать слаженность боевых действий и мужество в ходе спецоперации по защите Донбасса. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: В Министерстве обороны России продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих. Представители различных видов и родов войск демонстрируют боевую слаженность и готовность идти на помощь сослуживцам, рискуя жизнью, в ходе специальной военной операции по защите Донбасса. © Минобороны России Лейтенант Вячеслав Водяной, командир взвода Во время выполнения боевой задачи по обеспечению безопасности движения главных сил мотострелковой бригады в заданный район взвод лейтенанта Водяного оказался в окружении националистов, которые в разы превосходили российский взвод по численности и вооружению.

В тяжелой обстановке офицер принял бой, сумев грамотно организовать оборону взвода. Затем Водяной дал команду взводу на отход, а сам рискуя собственной жизнью, остался на прикрытии пути отхода. Командир взвода с мужеством и героизмом сковал наступательные действия националистов стрелковым оружием и обеспечил выход военнослужащих из окружения без потерь. Когда Вячеслав Водяной вел бой в одиночку, без прикрытия, ему лично удалось уничтожить две единицы военной техники и до десяти человек из состава националистов. После выхода взвода из окружения, лейтенант Водяной, умело используя тактику ведения боевых действий, ввел противника в заблуждение и совместно с подошедшими на помощь подразделениями, нанес противнику контрудар. Благодаря умелым и решительным действиям Водяного были сорваны готовящиеся украинскими националистами провокации в отношении Вооруженных Сил РФ. Это позволило колонне мотострелковой бригады прибыть в заданный район своевременно и без потерь. © Минобороны России Майор Виталий Сипливый, заместитель командира батальона Группа военнослужащих под руководством Виталия Сипливого выдвинулась для проведения доразведки районов поражения зенитной ракетной батареи и мобильной группы радиоэлектронной борьбы украинских националистов. Так, группа во время выполнения задачи обнаружила две радиолокационные станции националистов, сохранивших работоспособность. Моментально оценив обстановку, Сипливый принял решение атаковать станции, и в результате этого разведгруппой были уничтожены две радиолокационные станции, две аппаратные связи с их расчетами, а также склад горюче-смазочных материалов националистов, Более того, среди подчиненного личного состава потерь зафиксировано не было. Вместе с тем спустя несколько дней группа под руководством майора Сипливого в ходе боестолкновений взяла под контроль пункт постоянной дислокации бригады армейской авиации националистов в районе одного из населенных пунктов. Виталий Сипливый во время личного осмотра объекта нашел рабочую карту командира бригады с полной информацией районов базирования авиации националистов. Благодаря решительным действиям майора и умелого руководства подчиненным личным составом противнику был нанесен существенный урон, а информация, полученная российскими позволила вскрыть ряд важных объектов врага, которые вскоре были уничтожены. © Минобороны России Полковник Евгений Ус, начальник отделения противовоздушной обороны мотострелковой дивизии Во время массированного огневого удара реактивных систем залпового огня, минометов и ударных беспилотных летательных аппаратов противника по одному из аэродромов, контролируемых российскими войсками, полковник Евгений Ус с риском для жизни руководил работой расчетов средств ПВО по отражению воздушного нападения, командовал подразделениями по осуществлению маневров для уклонения от ударов артиллерии врага, а также координировал действия подразделений обеспечения для своевременного подвоза боеприпасов боевых автомобилей. Боевыми расчетами под командованием полковника Ус в течение двух часов отражения огневого налета националистов было уничтожено семь беспилотников ВСУ. В результате слаженных действий подчиненных расчетов и грамотному определению наиболее опасных целей российским военнослужащим благодаря высокому профессионализму полковника Ус удалось отразить воздушную атаку националистов и не допустить уничтожения материальных запасов группировки. С начала спецоперации на Украине в общей сложности подразделениями ПВО под руководством полковника Евгения Ус было уничтожено 38 БПЛА противника, включая два «Байрактар ТБ-2». Более того, потерь среди подчиненных Евгения не было зарегистрировано. Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика