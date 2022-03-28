Культивируя ненависть: какими методами националисты держат в страхе Украину

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Diego Herrera, Keystone Press Agency, Global Look Press

Море уходит за горизонт, деревья, аллеи, два бассейна. Такой вид открывается с балкона третьего этажа пансионата «Ялта», который в 2015 году перешел в руки национального батальона «Азов»* и превратился в казармы.

На въездных воротах еще не закрасили огромный знак нацбатальона, но база уже полностью перешла под контроль народной милиции ДНР. В помещениях царит полный хаос - боевики-нацисты бежали отсюда в панике. Но до сих пор каждое брошенное помещение напоминает, кто и что здесь находилось.

Оружие и боеприпасы хранили зачастую прямо в спальнях. В них же и жили целыми семьями. На стенах остались детские рисунки, разбросаны мягкие игрушки, есть даже плюшевый мишка в костюме со свастикой.

«Напротив комнат, где отдыхали боевики нацбатальона "Азов"* находится комната изготовления боеприпасов. Здесь груда гильз, порох, которым начиняли эти гильзы, пули», - сообщил с места событий корреспондент «Звезды» Станислав Иващено.

Комплектующие для патронов от Winchester Magnum поставлялись с Запада. А в беседках у моря собирались самодельные взрывные устройства. Смертельную начинку устанавливали даже в детские игрушки.

«В своеобразном кабинете робототехники украинские боевики изготавливали взрывчатку. Начиняли ее вот в такие макеты от беспилотников. Использовали пульты управления, фонари, различные платы. Здесь много всего, но самое интересное, что мы нашли - это машинка полицейская на радиоуправлении, из которой торчат провода. Сюда тоже пытались вставить взрывчатку», - указал журналист.

Помимо производства оружия и тренировок, на базе велась и серьезная воспитательная работа. В штабе сохранилась даже своеобразная стена позора. Под фотографиями нерукопожатных азовцев их уголовные прозвища и причины изгнания. В черном списке нарушители идеологической дисциплины - те, кто разошелся с руководством в националистических взглядах, и даже решившиеся на брак с представителями других религий. Но особенную ненависть азовцы всегда питали к жителям Луганской и Донецкой Народных Республик.

«Жестокости, сравнимой с фашизмом сороковых годов, азовцев учили на берегу моря - вот в таких классах с панорамными окнами. И здесь я нашел специальную литературу. Вот этот буклет для начинающих командиров, а этот - для будущих солдат, которые хотят стать лучшими из лучших. Такую памятку "на случай войны" готовили еще в 2010 году», - отметил Иващенко.

Но главный упор националистов на правильное, с их точки зрения, воспитание подрастающего поколения. На освобожденных территориях военные находят огромное количество специальной нацистской литературы для детей. В книжках доступным языком и в игровой форме объяснялось, зачем идти на войну и кто настоящий враг.

Привязать человека к столбу, стащить в него одежду и выпороть - новая реальность украинских городов. Обычные зеваки и прохожие, при этом, не высказывают никакого возмущения: с удовольствием снимают экзекуции на телефон и публикуют в соцсетях.

Такие расправы оправдываются на уровне властей. Советник министра внутренних дел Украины посчитал, что привязывание и оголение мародера оправдано в военное время. И это происходит даже в городах, далеких от линии фронта

Во Львове троих женщин привязали к фонарному столбу и залили лица зеленкой. Якобы они украли продукты. Но в украинском сегменте Сети пишут, что настоящая причина не в этом. Поводом для экзекуции стало то, что женщины по национальности - цыганки, а никакого воровства на самом деле не было. На Украине последние восемь лет процветают национализм и ксенофобия.

Вседозволенность националистов поддерживается центральными украинскими телеканалами, в эфире которых звучат чудовищные высказывания. Владелец сети частных госпиталей в Донецкой и Луганской областях Геннадий Друзенко приказал медицинскому батальону кастрировать российских военных, если они попадут в руки врачей.

«Я своим врачам дал указание, очень жесткое указание всех мужчин кастрировать, потому что это тараканы, а не люди», - высказался Друзенко.

Украинские телеведущие культивируют ненависть к русским офицерам и их семьям. В прямом эфире журналистка и мать двоих детей Наталья Мосейчук открыто угрожает женам российских летчиков.

«Вы должны бояться и должны понимать, что рано или поздно наша месть вас найдет... Рано или поздно вы, жены, станете вдовами, а ваши дети останутся сиротами. Потому что месть украинского народа вас найдет и на курортах Египта, и на курортах Турции, куда вы будете летать за деньги, заработанные на крови на Украине», - заявила телеведущая.

Издевательства над российскими военными у националистов - уже норма. Пленных россиян предлагают клеймить украинским трезубцем. И это не новая реальность для Украины. Боевики полка «Азов»* в Мариуполе не дают мирным эвакуироваться из города и фактически морят голодом тысячи взрослых и детей. Автобусы с беженцами расстреливают из минометов.

Киевские власти не щадят ни чужих, ни своих. Боевик нацбатальона «Айдар»** и по совместительству новый глава Одесской области Максим Марченко приказал оборудовать огневые позиции в школах и больницах. А один из районов Одессы, Пересыпь, в результате руководства «талантливого последователя третьего рейха» может уйти под воду за шесть минут. На закрытом совещании губернатор Марченко отдал распоряжение саперам заминировать Хаджибейскую дамбу и взорвать ее в случае наступления российских войск. Эту информацию подтвердили в российском министерстве обороны.

Телеканал «Звезда» продолжает сбор и фиксацию доказательств преступлений украинских радикалов против мирных жителей Донбасса. В освобожденных поселках рассказывают: именно украинские военные целенаправленно преследовали мирных граждан.

За эти последние восемь лет беззаконие на Украине окончательно возвели на уровень государственной политики. Как, например, в случае с Галиной Черниковой. В 2017 году СБУ задержало ее по ложному доносу в Мариуполе, куда она приехала из Донецка. Обвинили в госизмене и в том, что она якобы служила снайпером на стороне донецкой армии. Ее отправили прямиком в подвалы базы «Азов»*.

«Они и наркотиками меня обкалывали. У меня плечо после них выбито. Как мне потом судмедэксперты объясняли, досматривая, это мог быть какой-то наркоз. Потому что я не знаю, что со мной делали после этих уколов, я правда не знаю. Я отключилась, а потом просто я прихожу в себя от пощечин», - поделилась Галина.

Женщина рассказала: ее муж тоже пострадал от рук садистов из «Азова»*.

«Его просто ходили пинали от нечего делать. И так на протяжении нескольких месяцев... У него рука поломана, кость на болтах держится. Они его током до такой степени били, что у него батарейка в сердце вышла из строя. Они так своего рода развлекались», - объяснила пострадавшая.

После таких историй не остается сомнений - Украина нуждается в срочной денацификации. Остался лишь один способ искоренить неоправданную жестокость по отношению к мирным - ликвидировать все националистические ячейки. Сокрушительный удар по вдохновителям неофашистов наносят в каждом освобожденном населенном пункте.

*«Азов» - украинская националистическая организация, запрещенная на территории РФ.

**24-й отдельный штурмовой батальон «Айдар» - запрещенная в России экстремистская организация.