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Спасая жизни: кадры работы военных врачей в полевом госпитале в Киевской области

21:00 28.03.2022
После оказания помощи военнослужащих для дальнейшего лечения отправляют на территорию России.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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В Киевской области в полевом госпитале российские военные врачи оказывают помощь военнослужащим, которые получили ранения в ходе специальной военной операции по защите Донбасса. Военные врачи оказывают медицинскую помощь участникам спецоперации, возвращая их в строй. Среди проходивших лечение не зафиксировано ни одной потери.

В составе полевого госпиталя - рентген-кабинет, кабинет УЗИ, лаборатория и стационар. Также функционируют две операционные. Несмотря на то, что врачи работают в палаточном городке, здешние условия мало чем отличаются от условий в современной клинике.

Для подвоза раненых военнослужащих рядом с госпиталем оборудована вертолетная площадка, куда заходят на посадку под прикрытием средств ПВО транспортные вертолеты Ми-8. Также получивших ранения с поля боя эвакуируют на бронекапсулах, установленных в кузове грузовика. На подобных автомобилях нет привычного красного креста. Водители санитарных машин рассказывают, что украинские военные нарушают все международные конвенции и, в первую очередь, бьют именно по медицинским автомобилям.

Для продолжения лечения раненых отправляют на территорию России, но большинство военнослужащих после лечения возвращаются на службу, в свои подразделения на северный участок спецоперации.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.

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