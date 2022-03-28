В МИД РФ заявили, что ЕС обрекает европейцев на жизнь в запредельных ценах

© Фото: Harald Tittel, dpa, Globallookpress

Европейский союз санкциями против Российской Федерации подрывает экономику стран союза и обрекает европейцев на жизнь в запредельных ценах на топливо и электричество. Об этом сообщает официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Брюссельские чиновники своими действиями, по сути, подрывают экономику стран ЕС, от реалий которой они оторваны. Обрекают рядовых европейцев на слом социально ориентированной экономической модели, жизнь в условиях запредельных цен на электроэнергию и топливо, сокращения социальных выплат в пользу военных бюджетов, галопирующей инфляции и массовой безработицы», - говорится в заявлении на сайте МИД РФ.

Ранее Мария Захарова заявила, что на каждый недружественный шаг США в сторону России обязательно последует болезненная реакция. Официальный представитель МИД РФ обратила внимание, что в последнее время представители США пытаются снять с себя ответственность за состояние отношений между Москвой и Вашингтоном, которые сейчас близки к разрыву.