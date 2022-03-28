В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В МИД РФ заявили, что ЕС обрекает европейцев на жизнь в запредельных ценах

Игнат Далакян
18:48 28.03.2022
По мнению Марии Захаровой, брюссельские чиновники подрывают своими действиями экономику Европейского союза.
В МИД РФ заявили, что ЕС обрекает европейцев на жизнь в запредельных ценах
© Фото: Harald Tittel, dpa, Globallookpress
Читайте нас на:

Европейский союз санкциями против Российской Федерации подрывает экономику стран союза и обрекает европейцев на жизнь в запредельных ценах на топливо и электричество. Об этом сообщает официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Брюссельские чиновники своими действиями, по сути, подрывают экономику стран ЕС, от реалий которой они оторваны. Обрекают рядовых европейцев на слом социально ориентированной экономической модели, жизнь в условиях запредельных цен на электроэнергию и топливо, сокращения социальных выплат в пользу военных бюджетов, галопирующей инфляции и массовой безработицы», - говорится в заявлении на сайте МИД РФ.

Ранее Мария Захарова заявила, что на каждый недружественный шаг США в сторону России обязательно последует болезненная реакция. Официальный представитель МИД РФ обратила внимание, что в последнее время представители США пытаются снять с себя ответственность за состояние отношений между Москвой и Вашингтоном, которые сейчас близки к разрыву.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
19:08 Армия
МО РФ: в районе Мариуполя сбит Ми-8, предназначенный для командиров «Азова»*
16:54 В стране и мире
Российская делегация прибыла в Турцию на переговоры с Украиной
14:44 В стране и мире
Северо-Крымский канал полностью заполнен водой впервые за восемь лет
15:37 Армия
Путин поздравил бригады морской пехоты и береговой обороны с присвоением гвардейских званий
10:10 Армия
Видео
Минобороны России заявило о 19 уничтоженных украинских беспилотниках за сутки
Популярное
Видео
Авиация и ПВО ВС РФ сбили четыре украинских Су-24 над Черниговской областью
Видео
Вооруженные силы России сбили украинский истребитель Су-27 в небе над ДНР
СМИ: план США по увеличению поставок газа в Европу может обернуться «катастрофой»
Видео
Российские высокоточные крылатые ракеты уничтожили цеха Львовского радиоремонтного завода
Видео
Разрушительная сила: момент уничтожения «Бука» ВСУ российским «Искандером» попал на видео
Видео
Минобороны РФ показало кадры пуска «Калибров» по объектам ВСУ из акватории Черного моря
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.