Северо-Крымский канал полностью заполнен водой впервые за восемь лет

На данный момент созданы все условия, чтобы фермеры получали воду для сельскохозяйственных нужд.

© Фото: пресс-служба главы Республики Крым

Заместитель председателя Госкомводхоза Крыма Альберт Кангиев сообщил, что впервые за восемь лет Северо-Крымский канал полностью заполнился водой на всей протяженности территории полуострова Крым. По его словам, уже готовы все условия для того, чтобы фермеры получали воду для сельскохозяйственных нужд.

«Полностью заполнен до перемычки, которая находится в Нижнегорском районе. А со стороны Керчи заполнен водой из Белогорского водохранилища и подземных водозаборов. Полностью заполнен», - цитирует ТАСС слова Кангиева.

Ранее, 3 марта, глава администрации Армянска Василий Телиженко сообщил, что в районе города после подрыва дамбы начал заполняться водой Северо-Крымский канал. Напомним, что в 2014 году дамба была сооружена на Украине для прекращения водоснабжения Крыма. Местные жители рассказали, что им тяжело жилось без столь важного ресурса в течение восьми лет.