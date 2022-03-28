Русские песни и слова поддержки: как сирийские дети поддерживают спецоперацию ВС РФ
Языковой центр «Рассвет», наверное, самое русское место во всей провинции Латакия. Сирийские школьники, которые учатся здесь, больше остальных знают, чем живет Россия. Именно поэтому такая любовь к нашим песням.
Русский язык здесь изучают в том числе и через пение. Так гораздо легче познавать предмет. Сирийским детям, конечно, не всегда с ходу понятен смысл наших сложных стихотворных текстов. Тем интереснее в них разбираться, говорят школьницы.
Когда в руках у сирийских детей плакаты с символом российской спецоперации и рисунки в поддержку нашей армии, то легендарные песни из их уст звучат с особым смыслом.
Ученица младших классов Иман Али, известная своей перепиской с Владимиром Путиным, в свои годы изучила российских произведений столько же, а может, и даже больше, чем ее русские сверстники.
Маленький концерт в русском центре стал большим событием в политической жизни Латакии. В город Джебла съехалась местная элита, в числе которой представители правящей партии «Баас». Выразить солидарность русскому миру, сказать решительное «нет» действиям Запада.
«Мы полностью за вас! У России и Сирии одно тело, мозг и сердце. Сегодня Россия помогает восстановить баланс сил в мире и разрушает империю лжи и зла. Мир возвращается в двухполярное состояние», - рассказал Лукман Баддур, председатель отделения партии «Баас» в городе.
Империя лжи и зла в представлениях сирийцев - США. Американцы разрушили их страну и непрерывно пытаются добить население санкциями.
«Россия встала на защиту Сирии. Кровь российских и сирийских военных смешалась. Теперь мы братья. Мы полностью за Россию в конфликте на Украине. Это война против империализма США. Америка несла смерть в Югославии, Ираке, Ливии и Афганистане. А нас в стране они оккупировали самые богатые нефтяные районы, выкачивают наши ресурсы, подрывают экономику и заставляют простой народ голодать. Мы желаем вам скорейшей победы!» - заметил сирийский бизнесмен Хусейн Аль Асад.
Все школьники, участники патриотического концерта, написали послания воинам России и Донбасса. С пожеланиями быть сильными и с победой вернуться домой. Мешок с письмами отправили на фронт, где они будут вдохновлять и поддерживать в трудную минуту наших защитников Отечества.