Русские песни и слова поддержки: как сирийские дети поддерживают спецоперацию ВС РФ

Все школьники, участники патриотического концерта, написали послания воинам России и Донбасса. С пожеланиями быть сильными и с победой вернуться домой. Мешок с письмами отправили на фронт, где они будут вдохновлять и поддерживать в трудную минуту наших защитников Отечества.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Языковой центр «Рассвет», наверное, самое русское место во всей провинции Латакия. Сирийские школьники, которые учатся здесь, больше остальных знают, чем живет Россия. Именно поэтому такая любовь к нашим песням.

Русский язык здесь изучают в том числе и через пение. Так гораздо легче познавать предмет. Сирийским детям, конечно, не всегда с ходу понятен смысл наших сложных стихотворных текстов. Тем интереснее в них разбираться, говорят школьницы.

Когда в руках у сирийских детей плакаты с символом российской спецоперации и рисунки в поддержку нашей армии, то легендарные песни из их уст звучат с особым смыслом.

Ученица младших классов Иман Али, известная своей перепиской с Владимиром Путиным, в свои годы изучила российских произведений столько же, а может, и даже больше, чем ее русские сверстники.

Маленький концерт в русском центре стал большим событием в политической жизни Латакии. В город Джебла съехалась местная элита, в числе которой представители правящей партии «Баас». Выразить солидарность русскому миру, сказать решительное «нет» действиям Запада.

«Мы полностью за вас! У России и Сирии одно тело, мозг и сердце. Сегодня Россия помогает восстановить баланс сил в мире и разрушает империю лжи и зла. Мир возвращается в двухполярное состояние», - рассказал Лукман Баддур, председатель отделения партии «Баас» в городе.

Империя лжи и зла в представлениях сирийцев - США. Американцы разрушили их страну и непрерывно пытаются добить население санкциями.

«Россия встала на защиту Сирии. Кровь российских и сирийских военных смешалась. Теперь мы братья. Мы полностью за Россию в конфликте на Украине. Это война против империализма США. Америка несла смерть в Югославии, Ираке, Ливии и Афганистане. А нас в стране они оккупировали самые богатые нефтяные районы, выкачивают наши ресурсы, подрывают экономику и заставляют простой народ голодать. Мы желаем вам скорейшей победы!» - заметил сирийский бизнесмен Хусейн Аль Асад.

Все школьники, участники патриотического концерта, написали послания воинам России и Донбасса. С пожеланиями быть сильными и с победой вернуться домой. Мешок с письмами отправили на фронт, где они будут вдохновлять и поддерживать в трудную минуту наших защитников Отечества.