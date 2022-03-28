Горящие «Грады»: кадры уничтожения украинских РСЗО высокоточным оружием

Сообщается, что находящиеся на замаскированных позициях украинские установки РСЗО были обнаружены расчетами беспилотников. После этого по украинским «Градам» нанесли удар высокоточным оружием.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

Минобороны России показало кадры объективного контроля - на них видно уничтожение украинских реактивных систем залпового огня «Град».

Сообщается, что находящиеся на замаскированных позициях украинские установки РСЗО были обнаружены расчетами беспилотников. После этого по украинским «Градам» нанесли удар высокоточным оружием.

Результаты работы можно наблюдать на видео - уничтожены как сами установки, так и боеприпасы к ним.

Ранее в Минобороны заявили об уничтожении 1 713 украинских танков и других боевых бронированных машин. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов