Российские военнослужащие доставили более 20 тонн гуманитарной помощи в город Дымер под Киевом

Гуманитарная акция не ограничилась раздачей гуманитарного груза - также российские военные медики провели прием жителей города и оказали медицинскую помощь нуждающимся.

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Российские военнослужащие доставили более 20 тонн гуманитарного груза для жителей города Дымер Киевской области. Об этом сообщает Минобороны России.

«В результате проведенной гуманитарной акции более 2 000 жителей города Дымер Киевской области получили продуктовые наборы, лекарственные препараты, детское питание и средства детской гигиены», - говорится в сообщении.

Гуманитарная акция не ограничилась раздачей гуманитарного груза - также российские военные медики провели прием жителей города и оказали медицинскую помощь нуждающимся. Те также были обеспечены необходимыми лекарствами.

Сообщается, что безопасность доставки гуманитарных грузов в населенные пункты Киевской области обеспечивают военнослужащие Вооруженных сил России и Росгвардии.

Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что ВС РФ уничтожили 1 713 украинских танков и других боевых бронированных машин.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов