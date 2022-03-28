Освобождая Марьинку: кадры боя подразделения НМ ДНР против украинских сил

Во время операции военнослужащие Народной милиции использовали поврежденное здание как укрытие.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Корреспондент телеканала «Звезда» побывал на позициях подразделения Народной милиции Донецкой народной республики в населенном пункте Марьинка. Бойцы вели стрельбу в ходе операции по освобождению населенного пункта.

Военнослужащие Народной милиции ведут стрельбу по одному. Укрывшись в одном из зданий, они по очереди покидают занятую позицию и обстреливают территорию, занятую ВСУ.

Бои за город, который находится на границе с Донецком, идут уже почти месяц. Однако совсем недавно подразделения НМ ДНР освободили населенный пункт. Корреспондент «Звезды» прошел по улицам и увидел, где укрывались бойцы ВСУ, а также осмотрел брошенный склад с оружием.