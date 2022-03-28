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Пранкеры против политиков: что успели рассказать Вовану и Лексусу британские министры

Юлия Шатилова
алиса краузова
00:44 28.03.2022
Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров сумели одурачить министра обороны Великобритании Бена Уоллеса и главу МВД страны Прити Пател.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Вован и Лексус, RuTube
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Тот самый случай, когда можно с уверенностью сказать: «язык мой - враг мой» и «болтун - находка для шпиона». Министр обороны Великобритании Бен Уоллес за 20 минут беседы с пранкерами Вованом и Лексусом выболтал столько, что хватит на долгие разбирательства и с европейскими партнерами, и с британцами.

Разговор состоялся 17 марта. Бен Уоллес был в Польше и думал, что общается с украинским премьером Денисом Шмыгалем. И тут же начал выдавать все секреты.

«Мы поможем вам со всем арсеналом вооружения. Мы войдем в воды Черного моря. Думаю, это случится довольно скоро. Но вот насколько близко мы подойдем к украинским водам, которые в настоящее время русские блокируют…», - произнес премьер во время беседы.

Добраться до министра обороны ядерной державы, как рассказали нам в эксклюзивном интервью пранкеры Вован и Лексус, было не так уж и сложно. Написали пару писем, запросили видеосвязь от лица украинского премьера. Всех секретов мастера розыгрышей, конечно, не раскрывают, но говорят: никаких специальных технологий не нужно. Всему виной элементарная невнимательность чиновников.   

«Конечно же, мы готовимся и изучаем психотип человека, изучаем его какие-то привычки, его манеру общения для того, чтобы понять, где будет та или иная речь уместна или будут ли уместны какие-то шутки», - объяснил пранкер Алексей «Лексус» Столяров.

Собеседники пожаловались Уоллесу: британские ракеты NLAW часто выходят из строя. И тут министр выдал неожиданное признание: оказывается Киев и так уже изрядно истощил запасы противотанковых ракет в Великобритании.

«У нас уже заканчивается наш собственный арсенал, но я каждый день либо разговариваю с министром Резниковым, либо пишу ему сообщения. Сейчас у нас есть проблема с бюрократией. В стране было два маршрута, но украинский генштаб решил направить все по одному маршруту, что замедлило поставки вооружения», - заявил Уоллес в беседе с пранкерами.

Признание министра обороны о дефиците ракет вызвало негодование британцев. 

«Это больше всего их задело, потому что конечно такие высказывания угрожают вообще в принципе Великобритании. Как это получается, ты раздаешь наши вооружения направо и налево, а что нам самим? Они очень сильно испугались этого момента и попытались всячески опровергнуть, назвать это фейком, но это выглядело еще смешнее», - подметил Владимир «Вован» Кузнецов.

Вован и Лексус напомнили Бену Уоллесу и о британских наемниках. Один из них недавно рассказал прессе, что на Украине их приняли плохо. В итоге ни денег, ни славы не заработал - еле ноги унес. Министр обороны в выражениях не стеснялся.

«Я не могу нести ответственность за идиотов, которые дают интервью СМИ. Если какой-то идиот из Кардифа решит дать интервью, то он, наверное, все-таки идиот. Однако мы пытаемся отбить охоту у заурядных, ничего собой не представляющих утопистов, людей, ищущих острых ощущений, которые никогда не служили в армии, неудачников», - высказался британский министр.

Поговорил с пранкерами Уолесс и о вступление Украины в НАТО. Британия за, но помочь ничем не может. И рассказал, что готов обсуждать с премьером Борисом Джонсоном ядерную программу Киева, несмотря на возможную угрозу попадания радиоактивных материалов в руки националистов. 

Продолжение смотрите в сюжете Юлии Шатиловой. Программа «Главное с Ольгой Беловой, телеканал «Звезда».

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