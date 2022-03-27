СМИ: план США по увеличению поставок газа в Европу может обернуться «катастрофой»

По мнению британского издания the Guardian, подобные решения лишь заложат основу для использования ископаемого топлива на годы вперед, что может нанести непоправимый урон экологии.

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Планы США по увеличению поставок газа в Европу в попытке отказаться от импорта российских энергоносителей может обернуться катастрофой для экологии. К такому выводу приходит издание the Guardian, ссылаясь на группы по защите окружающей среды.

Ранее было объявлено, что США предоставит ЕС дополнительные 15 кубометров сжиженного газа. Данное решение было принято, поскольку в настоящее время страны ЕС увеличить экспорт газа из США и других стран, чтобы заменить им российские энергоносители. Однако обозначенный объем является лишь десятой частью того, что Европа получает сейчас из России.

Между тем экологи опасаются что подобное соглашение может заложить на годы вперед основу для использования газа, что идет вразрез с идеей отказа от применения ископаемого топлива, чтобы избежать катастрофических изменений климата.

«Снижение зависимости от ископаемого топлива — единственный способ перестать быть уязвимым перед капризами жадных промышленников и геополитиков», — полагает старшего директора экологической организации Sierra Club Келли Шихан.

Напомним, после того как Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, западные страны наложили целый ряд санкций на Россию. В числе прочего страны ЕС начали работу по поиску альтернативы российским энергоносителям.

На этой неделе российский лидер в ходе совещания с членами правительства сообщил, что РФ не будет принимать оплату за поставки природного газа в страны, ведущие недружественную политику в отношении Москвы, в долларах и евро - расчеты будут проводиться в рублях.