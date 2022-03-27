Су-25 ВКС России ночью уничтожили склады с боеприпасами и вооружением ВСУ
Поражение наземных целей выполнялось авиационным ракетным вооружением.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Экипажи штурмовиков Су-25 ВКС России уничтожили склады с боеприпасами и вооружением ВСУ. Об этом информирует Министерство обороны РФ.
В сообщении оборонного ведомства отмечается, что поражение наземных целей выполнялось авиационным ракетным вооружением, а полеты на боевое применение выполнялись в ночных условиях.
В пятницу, 25 марта, официальный представитель МО РФ генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что российская военная авиация уничтожила 51 объект ВСУ, включая два командных пункта.
Материал подготовили: Роман Захаров, Николай Баранов