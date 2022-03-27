Большому ледоколу - большой вертолет: как проходят ветровые испытания строящегося «Лидера»

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Строящийся в России самый крупный ледокол в мире «Лидер» был спроектирован для удобства посадки на него больших вертолетов. Обтекаемость корпуса корабля была рассчитана таким образом, чтобы сильные потоки ветра не мешали воздушной технике. Об этом в эфире «Военной приемки» рассказал замначальника отделения гидроаэродинамики Крыловского центра Сергей Соловьев.

«Для ледоколов это вообще не характерный такой нос, поскольку обычно он более тупой и хуже обтекается. А здесь такая новинка и хороший технический дизайн у этого судна. Ветром обтекается рубка и с нее срывается отрывная зона», - объяснил специалист.

По словам Соловьева, в проект «Лидера» еще могут быть внесены корректировки, ведь сейчас сотрудники Крыловского центра еще только испытывают воздействие ветровых потоков на сам корабль и его вертолетную площадку в специальной аэротрубе. По результатам экспериментов будет принято решение о подборе управляющих устройств для корабля.

«Один из экспериментов - это измерение скосов потока на этой вертолетной площадке. Тут две задачи решаются в аэротрубе. Первая - это разработка рекомендаций и ограничение на взлет и посадку вертолетов. А второе - это мы определяем безразмерные аэродинамические характеристики корпуса. С помощью этих данных, в том числе, подбираются рули, и средства управления, различные там носовые подруливающие устройства, и прочие вещи, которые нужны для управляемости корабля и судна», - рассказал замначальника отделения гидроаэродинамики.

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