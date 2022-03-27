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Эсминец ВМС США пришвартовался в польском порту

Андрей Аркадьев
22:20 27.03.2022
Целью визита является демонстрация присутствия Штатов в Балтийском море.
Эсминец ВМС США пришвартовался в польском порту
© Фото: Yevheniia, Unsplash
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Эсминоносец Военно-морских сил США «Форрест Шерман» пришвартовался в порту города Гданьск, сообщает издание Gazeta Wyborcza.

Корабль пробудет в Польше до конца текущего месяца. Как заявил в эфире телеканала "ТВН24" представитель ВМС США Мэтт Заблик, цель визита - обозначить присутствие ВМС США в Балтийском море. Также по его словам Вашингтон демонстрирует союзникам по Североатлантическому альянсу возможность оперативно отвечать на потенциальную агрессию в регионе.

Седьмого марта  эсминцы ВМС США с управляемым ракетным оружием «Дональд Кук» и «Форрест Шерман» зашли в акваторию Балтийского моря. После этого Балтфлот приступил к слежению за их действиями.

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