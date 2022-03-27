За гранью добра и зла: что рассказывают жители Донбасса о поведении украинских националистов

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В селе шахта «Трудовская» в окрестностях Донецка несколько сотен метров вырыты в полный рост траншеями. За узкой речкой только что отбитая часть поселка Марьинка, за остальную еще идут тяжелые бои.

К передовым позициям донецких военных можно добраться только по этой узкой тропинке, шириной не более 40 сантиметров. Вся остальная территория буквально засыпана противопехотными минами. В поселке хорошо слышно как, буквально над головой, пролетают артиллерийские снаряды и мины.

За последние восемь лет украинские военные превратили населенный пункт в мощный укрепрайон. Этой огромная сеть подземных ходов, траншей и окопов, залитых бетоном и спрятанных прямо под жилыми постройками. Держать оборону и передвигаться можно практически в каждом дворе.

На окраине поселка Марьинка плотный частный сектор и плотная застройка. В обычном частном доме украинские националисты устроили себе позиции. Устроили очень грамотно с той целью, чтобы невозможно было отсюда выбить. Окопы прорыты прямо во дворе жилого дома, там же находятся и огневые позиции.

На самом переднем крае бойцы ДНР начинают очередной штурм украинских позиций. До них не больше 70 метров. Все по правилам военного искусства. За восемь лет эти шахтеры, металлурги и инженеры стали настоящими профессиональными военными. Чтобы прикрыть работу танка, они по сути вызывают огонь на себя. Попытка рассказать о происходящем тонет грохоте стрелкового боя.

«Вынуждаем противника открыть огонь. Чтобы​ наш танчик его засек и отработал между нашими позициями, ему нужно стрельнуть четко по позиции противника, поэтому мы ведем беспокойный огонь, заставляя их появиться, не более, не менее», - сказал доброволец армии ДНР с позывным «Айс».

И только когда танк поражает одну из огневых точек ВСУ, становится немного тише и можно осмотреться вокруг. То, что не удалось увидеть в темном помещении сразу, теперь, когда глаза привыкли, трудно описать. Отступая украинские националисты не просто бросили тела своих погибших. Их облили бензином и подожгли.

«Они своих жгли, чтобы не было возможности их идентифицировать. Чтобы мы не могли потом установить кто это такие, не были найдены документы, ничего. Найден был только один шеврон», - объяснил «Айс».

Донецкие военные говорят, что эти погибшие - иностранные наемники. Таким образом, националисты пытались скрыть следы их присутствия здесь. Найденные на их позициях в Марьинке шевроны и обмундирование говорят о том, что на этом направлении среди украинцев были наемники из США, Канады и Польши. Бойцы ДНР рассказывают, что часто слышат со стороны противника иностранную речь. Из местных, говорят военные, печально известный добровольческий нацбатальон «Донбасс».

Все восемь последних лет боевики нацбатальона «Донбасс»* практически в упор расстреливали жителей поселка шахты «Трудовское», который виден как на ладони. Многие из них, говорит боец с позывным «Серж» отказываются сдаваться и сейчас. И объяснение тому донецкие военные находят там же, на позициях нацбата. По словам военных ДНР, националисты употребляют наркотики.

«Уколотые. Потому что находили мы их ампулы, такая ампула, а в ней шприц, показывали своим докторам. Доктор сказал, что это тяжелый боевой наркотик», - поделился боец.

Обколотые наркотическими стимуляторами, боевики уже не ощущают чувства страха, сомнения и уж тем более жалости или сострадания. С такими донецкие военные предпочитают не вести переговоров. Для обезумевших националистов уже не существует никаких правил ведения войны, а простые, мирные жители для них стали удобным живым щитом.

«Донбасс»* - организация, запрещенная на территории РФ.