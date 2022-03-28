Рискуя жизнью: в Минобороны рассказали о новых подвигах военных РФ на Украине

В Министерстве обороны России продолжают говорить о героических поступках военнослужащих РФ, которые они совершают при проведении специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР. Среди героев представители различных видов и родов войск. В этот раз военное ведомство расскажет о наводчике-операторе десантно-штурмовой роты, сержанте Алексее Архипове, заместителе командира мотострелковой бригады подполковнике Антоне Полякове, командире десантно-штурмовой роты капитане Александре Савченко.
Сержант Алексей Архипов, действуя в составе батальонно-тактической группы, двигался в составе основных сил на БМП-2 в район выполнения боевых задач для поддержки воздушного тактического десанта.
В ходе движения колонна подверглась массированному обстрелу со стороны украинских националистов. Алексей одним из первых вступил в бой с врагом. Точным огнем БМП-2 сержанта Архипова было уничтожено четыре боевых машины пехоты противника, семь единиц автомобильной техники и до 30 националистов.
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