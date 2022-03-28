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Рискуя жизнью: в Минобороны рассказали о новых подвигах военных РФ на Украине

00:00 28.03.2022
Военное ведомство рассказывает о наводчике-операторе десантно-штурмовой роты, заместителе командира мотострелковой бригады, командире десантно-штурмовой роты.
Рискуя жизнью: в Минобороны рассказали о новых подвигах военных РФ на Украине
© Фото: Минобороны России
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В Министерстве обороны России продолжают говорить о героических поступках военнослужащих РФ, которые они совершают при проведении специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР. Среди героев представители различных видов и родов войск. В этот раз военное ведомство расскажет о наводчике-операторе десантно-штурмовой роты, сержанте Алексее Архипове, заместителе командира мотострелковой бригады подполковнике Антоне Полякове, командире десантно-штурмовой роты капитане Александре Савченко.

Сержант Алексей Архипов, действуя в составе батальонно-тактической группы, двигался в составе основных сил на БМП-2 в район выполнения боевых задач для поддержки воздушного тактического десанта.

В ходе движения колонна подверглась массированному обстрелу со стороны украинских националистов. Алексей одним из первых вступил в бой с врагом. Точным огнем БМП-2 сержанта Архипова было уничтожено четыре боевых машины пехоты противника, семь единиц автомобильной техники и до 30 националистов.

© Минобороны России

Умелые и решительные действия Алексея Архипова в сочетании с его высоким профессионализмом позволили продолжить движение войск и выйти в назначенный район без потерь.

С первых дней специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик заместитель командира мотострелковой бригады подполковник Антон Поляков возглавил сводный мотострелковый батальон, отвечающий за обеспечение безопасности по пути следования колонн подвоза.

© Минобороны России

В ходе очередного сопровождения тыловой колонны Антон лично обезвредил четыре фугасных мины, заложенных по маршруту движения тыловой колонны. Продвигаясь дальше по пути следования, колонна попала в тщательно подготовленную украинскими диверсантами засаду.

В ходе завязавшегося с диверсионно-разведывательной группой боя подполковник вывел из-под обстрела  раненых военнослужащих. Также в ходе боестолкновения подполковник Поляков вместе с группой подчиненных оперативно затушили возгорание двух танков из боевого охранения колонны, тем самым не допустив детонации боекомплектов и гибели экипажей. Несмотря на внезапность и превосходящие силы, атака диверсантов была отбита.

Продвигаясь вблизи одного из населенных пунктов, подполковник Поляков, общаясь с местными жителями, добыл информацию в отношении пособников националистов, подготовивших засаду на пути следования колонны. Добытые Антоном сведения были подтверждены, а диверсионно-разведывательная группа была уничтожена.

Благодаря высокому профессионализму Антона Полякова вверенным подразделением было осуществлено сопровождение 26 транспортных колонн с инженерным, тыловым и военно-техническим имуществом. При этом сводным батальоном Антона Полякова в ходе боестолкновений было уничтожено шесть диверсионно-разведывательных групп украинских националистов.

В районе одного из населенных пунктов десантно-штурмовая рота под руководством капитана Александра Савченко, выполняя специальную задачу, обнаружила скрытые позиции украинских националистов. Используя рельеф местности, Александр скрытно вывел десантно-штурмовую роту к позициям противника и, пользуясь внезапностью, атаковал.

© Минобороны России

Открыв прицельный огонь по противнику, внезапно атаковав украинских диверсантов, российским десантниками были уничтожены наблюдательный пункт, танк, две боевых машины пехоты, два минометных расчета и 18 националистов. Также на позициях диверсантов было обнаружено и изъято большое количество стрелкового оружия, гранат и боеприпасов.

Самоотверженные действия российских офицеров позволили сорвать готовящиеся провокации в отношении российских Вооруженных Сил. При этом подразделение капитана Савченко выполнило боевую задачу без потерь.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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