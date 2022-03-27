The Guardian: Запад загнал себя в ловушку санкциями против России

У Вашингтона есть рычаги давления на мировую финансовую систему, но зачастую США не могут определиться с целями.

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Экономические санкции, вводимые западными странами в адрес России, пойдут им только во вред и загонят в ловушку, пишет The Guardian.

«Переориентация российского экспорта нефти, газа и угля с США и Евросоюза на азиатских импортеров станет большим экономическим потрясением», - отмечает издание.

Тенденции переводить мировую экономику на «зеленую» энергетику могут обратиться вспять в связи с предстоящим ростом объемов нефтедобычи и возвращением инвестиций в добывающие отрасли.

Кроме того, Африка будет вынуждены платить более высокие цены за пшеницу, поскольку многие африканские страны импортируют пшеницу из России.

В издании указали на наличие у США рычагов давления на мировую финансовую систему и отметили, что Вашингтон не всегда может определиться со своими целями.