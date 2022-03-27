Мединский сообщил, что сегодня состоялся очередной раунд переговоров с Украиной

В результате принято решение встретиться в очном формате 29-30 марта, заявил глава российской делегации.

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Российская и украинская стороны провели очередной раунд переговоров в формате видеоконференции. Об этом сообщил глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский.

«Сегодня прошел очередной раунд переговоров с Украиной по ВКС», - написал он в своем Telegram-канале.

По итогам переговорного процесса было принято решение о встрече делегаций в офлайн-формате 29-30 марта, добавил Мединский. Однако место встречи переговорщиков названо не было.

Утром 24 февраля президент России Владимир Россия объявил о начале специальной военной операцию на Украине. Ее цель - защита населения народных республик Донбасса, демилитаризация и денацификация страны.

В настоящий момент Москва и Киев ведут переговорный процесс. Первые встречи российской и украинского делегации проходили очно на территории Белоруссии. Кроме того, в Турции прошли переговоры глав МИД двух стран - Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы.

Глава российской делегации переговорщиков впоследствии оценил перспективы заключения договора с Киевом. Он отмечал, что без демилитаризации и денацификации Украины, без признания Крыма и народных республик Донбасса заключение договора маловероятно.

Также Мединский заявил, что стороны постепенно сближают переговорные позиции по второстепенным вопросам, однако по главным политическим темам фактически топчутся на месте.