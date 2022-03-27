В стране и мире Российского посла в Праге вызвали в МИД Чехии Виктория Ивашечкина Ведомство обвинило российские власти в якобы «неприемлемом поведении». © Фото: Ludek. Wikipedia Читайте нас на: Посол России в Праге Александр Змеевский был вызван вечером в субботу, 26 марта, в МИД Чехии. «Замглавы МИД Чехии пригласил в МИД посла России в Праге и выразил ему решительный протест в связи с провокациями российских органов в отношении дипсотрудников посольства Чехии в России», - сказано в сообщении дипведомства, передает РИА Новости. В МИД Чехии также заявили, что якобы «неприемлемое поведение российских властей противоречит обязанностям принимающей стороны в соответствии с Венской конвенцией». Ранее посол РФ в Варшаве Сергей Андреев заявил, что 45 российских дипломатов обязали покинуть Польшу за пять дней. По его словам, официальная Варшава потребовала от российских дипломатических работников покинуть Польшу, обвинив их в якобы шпионаже. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика