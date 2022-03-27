Российского посла в Праге вызвали в МИД Чехии
Ведомство обвинило российские власти в якобы «неприемлемом поведении».
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Посол России в Праге Александр Змеевский был вызван вечером в субботу, 26 марта, в МИД Чехии.
«Замглавы МИД Чехии пригласил в МИД посла России в Праге и выразил ему решительный протест в связи с провокациями российских органов в отношении дипсотрудников посольства Чехии в России», - сказано в сообщении дипведомства, передает РИА Новости.
В МИД Чехии также заявили, что якобы «неприемлемое поведение российских властей противоречит обязанностям принимающей стороны в соответствии с Венской конвенцией».
Ранее посол РФ в Варшаве Сергей Андреев заявил, что 45 российских дипломатов обязали покинуть Польшу за пять дней. По его словам, официальная Варшава потребовала от российских дипломатических работников покинуть Польшу, обвинив их в якобы шпионаже.