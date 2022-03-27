Politico: Байден объявил себя спасителем ЕС, но снизить зависимость от газа из РФ будет трудно

Издание напомнило, что Байден в ходе совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен пообещал, что США поспособствуют снижению зависимости Европы от российских энергоносителей.

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Американский президент Джо Байден взял на себя роль «спасителя» европейских стран от зависимости от российского газа, но создать условия для быстрого возрастания поставок сжиженного природного газа, отправляемого в Европу, будет трудно. Об этом говорится в материале газеты Politico.

Издание напомнило, что Байден в ходе совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен пообещал, что США поспособствуют снижению зависимости Европы от российских энергоносителей.

Обе стороны обсудили цель дополнительно поставить на рынки ЕС 15 млрд кубометров сжиженного природного газа в этом году, с расчетом на 50 млрд кубометров СПГ ежегодно до 2030 года. В материале отмечается, что РФ поставляет в ЕС 155 миллиардов кубометров в год.

Американский лидер объяснил, что организовать поставки такого объема сырья будет тяжело, так как придется убеждать Азию отказываться от уже забронированных поставок, чтобы отправить сжиженный природный газ в ЕС.

По оценкам Международного энергетического агентства, если страны ЕС начнут экономить и начнут оперативно внедрять возобновляемые источники энергии, зависимость от голубого топлива из РФ получится сократить только на треть в этом году, а не на две трети, как считали в Брюсселе.

Ранее The Guardian, ссылаясь на группы по защите окружающей среды, заявило, что планы США по увеличению поставок газа в Европу в попытке отказаться от импорта российских энергоносителей может обернуться катастрофой для экологии.