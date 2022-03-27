Рогозин рассказал, когда в РФ появится независимый спутниковый Интернет

Для обеспечения устойчивой спутниковой связи необходимо вывести на высокоэллиптическую орбиту четыре аппарата системы связи «Экспресс-РВ», пояснил он.

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Генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Дмитрий Рогозин пообещал создать в России независимый спутниковый интернет к 2025 году.

«Мы должны обеспечить широкополосным доступом в интернет прежде всего свою собственную территорию. Чтобы обеспечить суверенитет в этом вопросе. А также основной акцент "Росатом" просит поставить на Северный морской путь, поскольку "Росатом" является оператором Северного морского пути. Чтобы Северный морской путь обеспечил проводку караванов всесезонно, несмотря на то, что достаточно сложные льды от Ямала до Востока. Для этого им нужна инфракрасная и радиолокационная система наблюдения из космоса», - сказал Рогозин.

Он пояснил, что для обеспечения устойчивой спутниковой связи необходимо вывести на высокоэллиптическую орбиту четыре аппарата системы связи «Экспресс-РВ». Работа над этими спутниками, которые покроют все Северное полушарие, уже ведется. Он добавил, что в апреле планируется подписание контракта с фирмой Информационные Спутниковые Системы им. академика М.Ф. Решетнева, запустить систему в 2025 году.

«Планируем не позднее осени 2025 года запустить "Экспресс-РВ", поскольку если мы этого не сделаем, то потерям орбитальный частотный ресурс, который истекает в марте 2026 года. поэтому считайте, что с конца 25 года мы начинаем разворачивать полноценную систему», - добавил Рогозин.

Кроме того, ведется работа по изготовлению спутников новой российской космической группировки «Скиф», предназначенной для предоставления широкополосного доступа в Интернет.

«Первый аппарат этой группировки выводим в конце этого года, в ноябре месяце», - сказал он.

В сентябре прошлого года спредприятие «Информационные спутниковые системы (ИСС) имени Решетнева» сообщило, что система «Скиф» будет состоять из 12 спутников на орбите высотой 8070 километров.