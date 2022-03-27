«Пришлось применить ПТУР»: военнослужащий рассказал, как уничтожил украинский танк под Киевом

Когда российские военнослужащие заходили в поселок, выехал танк противника.

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В Киевской области российские десантники уничтожили минометный взвод противника, колонну танков и склад с боеприпасами. Наводчик-оператор Денис рассказал, что входило в его задачи.

«Моя задача была в основном - это прикрытие моего подразделения. Увидев живую силу противника, немедленно уничтожить ее. Когда заходили в поселок, выехал танк. Под прикрытием роты пришлось вылезти из башни и применить ПТУР по танку. Танк был уничтожен», - сказал он.

В результате боевых действий военнослужащие ВДВ выполнили задачи по занятию новых рубежей в Киевской области.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов