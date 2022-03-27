«Пришлось применить ПТУР»: военнослужащий рассказал, как уничтожил украинский танк под Киевом
В Киевской области российские десантники уничтожили минометный взвод противника, колонну танков и склад с боеприпасами. Наводчик-оператор Денис рассказал, что входило в его задачи.
«Моя задача была в основном - это прикрытие моего подразделения. Увидев живую силу противника, немедленно уничтожить ее. Когда заходили в поселок, выехал танк. Под прикрытием роты пришлось вылезти из башни и применить ПТУР по танку. Танк был уничтожен», - сказал он.
В результате боевых действий военнослужащие ВДВ выполнили задачи по занятию новых рубежей в Киевской области.
Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов