Армия Армия Армия

«Пришлось применить ПТУР»: военнослужащий рассказал, как уничтожил украинский танк под Киевом

15:24 27.03.2022
Когда российские военнослужащие заходили в поселок, выехал танк противника.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

В Киевской области российские десантники уничтожили минометный взвод противника, колонну танков и склад с боеприпасами. Наводчик-оператор Денис рассказал, что входило в его задачи.

«Моя задача была в основном - это прикрытие моего подразделения. Увидев живую силу противника, немедленно уничтожить ее. Когда заходили в поселок, выехал танк. Под прикрытием роты пришлось вылезти из башни и применить ПТУР по танку. Танк был уничтожен», - сказал он.

В результате боевых действий военнослужащие ВДВ выполнили задачи по занятию новых рубежей в Киевской области.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:20 В стране и мире
Видео
Рогозин пообещал найти партнеров для проекта ExoMars-2022 после отказа европейцев
14:52 В стране и мире
Мантуров заявил, что Россия сможет производить необходимые лекарства
14:35 В стране и мире
Видео
Съемочная группа «Звезды» около часа укрывалась от штурма ВСУ в бункере под Бердянском
14:34 В стране и мире
Вучич сравнил Сербию с деревней галлов из комиксов про Астерикса и Обеликса
13:15 В стране и мире
Российских граждан в апреле ждут новые выплаты и индексация пенсий
Популярное
СМИ: план США по увеличению поставок газа в Европу может обернуться «катастрофой»
Видео
Российские высокоточные крылатые ракеты уничтожили цеха Львовского радиоремонтного завода
Видео
Разрушительная сила: момент уничтожения «Бука» ВСУ российским «Искандером» попал на видео
Видео
Минобороны РФ показало кадры пуска «Калибров» по объектам ВСУ из акватории Черного моря
Видео
МО РФ: перехвачена шифровка с приказом командующего нацгвардии Украины о подготовке наступления в Донбассе
Видео
МО РФ: почти полностью остановлено снабжение ВСУ боеприпасами, горючим и продовольствием
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.