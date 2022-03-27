Нужны гиганты: как самый крупный в мире ледокол поможет Северному морскому пути

Строящийся ледокол «Лидер» будет в два раза мощнее, чем ледоколы проекта 22220. Его размеры позволят пробивать лед для гигантских танкеров.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Самый большой в мире ледокол «Лидер» позволит не только преодолевать самые толстые льды практически без остановок, но и сможет преодолевать почти весь Северный морской путь. Это позволит сильно сократить время доставки грузов. Об этом в эфире «Военной приемки» рассказал главный конструктор ЦКБ «Айсберг» Евгений Бабич.

«Это количество, перешедшее в новое качество. Этот ледокол будет в два раза мощнее, чем ледоколы проекта 22220. За счет этого у него появляется то новое качество, которое не было до сих пор у ныне действующих и строящихся ледоколов. Он обеспечивает практически безостановочную сквозную навигацию по Северному морскому пути. А за счет своей большой мощности он способен преодолевать льды толщиной четыре метра», заявил конструктор.

По словам Бабича, построить один гигантский ледокол целесообразнее, чем несколько обычных, так как современные торговые суда также достигли невероятных размеров. И для прокладки их хода по Северному морскому пути нужны именно большие ледоколы.

«Современная транспортная система ориентируется на крупные корабли по типу танкера “Christophe de Margerie”, который имеет ширину около 50 метров. И именно под них уже проектировался этот ледокол “Лидер”», - объяснил специалист.

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