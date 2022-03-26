МО РФ показало кадры уничтожения «Вихрем» командного пункта ВСУ

Звено вертолетов Ка-52 в ходе огневой поддержки наступающих войск уничтожило назначенные цели без входа в зону поражения ПВО противника.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Вертолеты армейской авиации ВКС РФ нанесли авиационный удар противотанковой управляемой ракетой по командному пункту ВСУ. Об этом информирует Министерство обороны России.

По данным ведомства, звено вертолетов Ка-52, в ходе огневой поддержки наступающих войск, с режима висения, противотанковым ракетным комплексом «Вихрь» уничтожило назначенные цели без входа в зону поражения ПВО неприятеля с расстояния свыше семи тысяч метров.

Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции на Украине выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.

Ранее сообщалось, что звено вертолетов Ка-52 в ходе огневой поддержки подразделений ВС РФ с режима висения противотанковым ракетным комплексом «Вихрь» уничтожило назначенные цели без входа в зону поражения ПВО противника с расстояния свыше 7 000 метров.

Материал подготовил: Роман Захаров