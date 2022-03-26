Медведев исключил повторение дефолта 1998 года в РФ
Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев исключил вероятность повторения дефолта 1998 года в России. По его словам, тогда РФ была гораздо меньше защищена.
«Тогда мы все сопротивлялись международному финансовому кризису, связанному с возникновением финансового пузыря на территории США», - заявил Медведев в разговоре с RT.
Он также отметил, что то, что происходит сейчас - фактически экономическая война без правил, которую объявили России.
Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы. В ряде случаев Россия ответила зеркальными мерами.
Так, ранее ранее Владимир Путин на совещании с кабинетом министров заявил, что Россия будет рассчитываться за поставляемый в Европу газ в нацвалюте, при этом глава государства заверил, что поставки голубого топлива не прекратятся, отметив, что страна дорожит репутацией надежного партнера.