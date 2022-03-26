Медведев исключил повторение дефолта 1998 года в РФ

По словам зампреда Совбеза, в настоящее время ситуация отличается, потому что России фактически объявили экономическую войну.

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Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев исключил вероятность повторения дефолта 1998 года в России. По его словам, тогда РФ была гораздо меньше защищена.

«Тогда мы все сопротивлялись международному финансовому кризису, связанному с возникновением финансового пузыря на территории США», - заявил Медведев в разговоре с RT.

Он также отметил, что то, что происходит сейчас - фактически экономическая война без правил, которую объявили России.

Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы. В ряде случаев Россия ответила зеркальными мерами.

Так, ранее ранее Владимир Путин на совещании с кабинетом министров заявил, что Россия будет рассчитываться за поставляемый в Европу газ в нацвалюте, при этом глава государства заверил, что поставки голубого топлива не прекратятся, отметив, что страна дорожит репутацией надежного партнера.