Z в Дамаске: в Сирии прошел масштабный автопробег в поддержку спецоперации на Украине

Сирийцы в очередной раз высказали свою поддержку России, помня о том, как наша страна когда-то помогла им.

© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Z - теперь и в Дамаске. Автопробег в сирийской столице объединил всех, кому сейчас небезразлично то, что сейчас происходит на Украине. На автомобилях символ спецоперации. В руках у водителей и стационарно закреплены российские триколоры, а проезжающие мимо автомобилисты приветствуют колонну своими сигналами.

Десятки автомобилей с буквами Z едут по центральным улицам в самом сердце Сирийской Арабской Республики. Высунувшись из окон и люков машин, активисты гордо и радостно машут флагами. Российские триколоры парят на фоне библейских гор. Местные автоинспекторы уважительно следят за движением колонны. И даже простые таксисты в какой-то момент присоединяются к акции.

Все происходящее с большим интересом освещает местное телевидение. Автомобильная спецоперация собирает вслед за собой небольшую пробку. Но водители прекрасно понимают, в чем смысл автопробега, и на время забывают, куда еще недавно спешили по своим делам.

«Красота спасет мир» - девиз одной из участниц автопробега. Ее русские корни дают о себе знать и девушка с огромным энтузиазмом вызвалась участвовать в акции. Своим обаянием обезоруживая мужчин и показывая всем странам, что русский мир прекрасен даже в далекой Сирии.

Автомобильный пробег организовали патриоты из русскоязычной диаспоры Дамаска. Смешанные русско-сирийские семьи, их родственники, друзья и знакомые гордятся российской армией, которая сейчас проводит спецоперацию на Украине и борется с нацизмом.

«Все знают, что происходит в Украине. Это война не с Украиной вообще, это война с НАТО, с американцами, которые везде уже много лет воевали, везде сделали проблемы для всех. Мы поддерживаем всегда Россию, потому что это народ, который нас поддержал, они братья. Вообще, когда проливают брат за брата кровь, они всегда стоят друг за друга», - говорит по-русски Халед Аль Хатыб.

К акции присоединилось и не мало коренных сирийцев. Для них - это отличная возможность выразить свою точку зрения. У простых граждан Сирии благодарность к России не имеет границ. И они знают, что наша страна не агрессор, а миротворец.

«Мы пришли сегодня показать всем, что мы с Россией, и поддерживаем решение господина Путина воевать против новых нацистов и против экспансии НАТО. Фашистов на Украине спонсирует Америка, чтобы делать бардак, как они это сделали по всему миру и в нашей Сирии», - сказал Нур Мэльхэм.

Этот автопробег не станет последним. В Сирии очень любят нашу страну. И считают такие акции частью мирового движения по поддержке российских военнослужащих, которые сегодня отдают долг родине и служат на благо безопасности на всем земном шаре.