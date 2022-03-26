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Смертоносные ловушки: как саперам удалось обезвредить 20 тысяч боеприпасов ВСУ в ДНР

04:04 26.03.2022
Специалисты успели обследовать почти 300 гектаров открытой местности, а также 140 тысяч квадратных метров в помещениях.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Двадцать тысяч боеприпасов ВСУ обезвредили саперы на территории ДНР с начала спецоперации. Противотанковыми и противопехотными минами усеяны поля вдоль линий электропередачи. С собаками приходится искать смертоносные ловушки в домах Мариуполя и Волновахи.

Противотанковая мина ТМ-62 с восемью килограммами тротила. Одного такого заряда хватит, чтобы уничтожить любую броню. Шансы выжить в легковом автомобиле и вовсе равны нулю. При передвижении по ДНР действует правило - на обочину не съезжать.

Сапер Александр Рикунов вспоминает, как недавно на проверенной сельской дороге подорвалось транспортное средство. Десять автомобилей проехало по этому маршруту без происшествий, одиннадцатая взлетела на воздух.

С начала военной операции саперы обследовали в ДНР почти 300 гектаров открытой местности, 140 тысяч квадратных метров в помещениях. Обнаружено и обезврежено 20 тысяч взрывоопасных предметов. Мины находят и под водой.

Самые напряженные места для работы саперов - линии электропередачи. За день пиротехнический отряд проходит расстояние около 500 метров - от опоры, до опоры.

В городе месяц нет света. И сказать конкретно, когда он появится, сложно. Энергетики не могут приступить к работе. Поля усеяны противотанковыми и противопехотными нажимными минами. Вывозить мину и утилизировать в другом месте опасно. Эту территорию восемь лет минировали вооруженные формирования Украины.

В освобожденной Волновахе работают отряды с кинологами. В Мариуполе тоже проверяют каждое здание. В обезвреживании задействованы и инженерные войска РФ. Силами Народной милиции и местного МЧС такие площади обезвреживались бы годами. А надо успеть к посевной.

Материал подготовили: Виктория Ивашечкина, Олег Лавров, Николай Баранов

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