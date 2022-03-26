Более семи тонн гумпомощи доставили в населенный пункт под Черниговом российские военные

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Военнослужащие России доставили и обеспечили безопасную выдачу более семи тонн гумпомощи жителям населенного пункта недалеко от Чернигова. Груз накануне доставила колонна Минобороны РФ в сопровождении бронеавтомобилей.

В населенном пункте проживает около 700 человек. Большую часть населения составляют пожилые люди и дети.

Российские военнослужащие продолжат расширять географию оказания гуманитарной помощи жителям Черниговской области. Каждый день военные выезжают в новые населенные пункты, чтобы по возможности обеспечить мирное население, оказавшееся в трудной ситуации, всем необходимым.

Ранее десятки тонн гуманитарной помощи передала населенным пунктам пригорода Чернигова. В них катастрофически не хватает продуктов, лекарств и средств личной гигиены.