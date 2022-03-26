Балет Петра Чайковского вернется на западные сцены в эпоху «культуры отмены», о которой ранее говорил президент РФ Владимир Путин.

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Королевский оперный театр в Лондоне принял решение возобновить показ балета композитора Петра Чайковского «Лебединое озеро».

Ценители классики в Британии, несмотря на всевозможные санкции против РФ и западную культуру отмены, с воодушевлением восприняли эту новость, передает RT.

«Несмотря на то, что Чайковский может быть русским, я думаю, что балет и сама музыка довольно универсальны, и я думаю, что это мощная вещь прямо сейчас», - подчеркнула посетительница балета Дженни.

Накануне президент РФ Владимир Путин на встрече с лауреатами премий в области культуры и искусства заявил, что на Западе процветает так называемая «культура отмены», остракизм и замалчивание фактов, прогрессирует дискриминация всего, что связано с Россией.

По словам Путина, сейчас в западных странах «вымарывают» композиторов Петра Чайковского, Дмитрия Шостаковича, Сергея Рахманинова, запрещают русских писателей.

Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее заявленная цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. После этого в отношении РФ западные страны ввели несколько пакетов санкций, касающихся экономики и даже культуры.

При этом в Ассоциации британских оркестров заявили, что отвергнут любой «всеобщий бойкот» произведений русских композиторов, так как творчество последних «внутренне соответствует историческому канону западной классической музыки».