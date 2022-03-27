Верные сыны Отечества: в Минобороны рассказали о новых героях спецоперации на Украине

В военном ведомстве рассказали о героизме гранатометчика отделения десантно-штурмовой роты, командира инженерно-штурмовой роты и начальника аппаратной взвода связи.

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Российские военнослужащие продолжают проявлять решительность и профессионализм в ходе специальной военной операции по защите Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины. В Минобороны России рассказали о подвигах еще троих воинов.

Один из таких героев - гранатометчик отделения десантно-штурмовой роты, ефрейтор Виталий Хисматуллин. В ходе боестолкновения в районе одного из населенных пунктов российские военнослужащие подверглись плотному огню хорошо замаскированной боевой машины пехоты противника.

Ефрейтор Виталий Хисматуллин, проявляя мужество и героизм, скрытно подобрался к цели и произвел точный выстрел из ручного противотанкового гранатомета. В результате точного выстрела замаскированная боевая машина пехоты националистов и личный состав, находящийся в ней, были уничтожены.