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Верные сыны Отечества: в Минобороны рассказали о новых героях спецоперации на Украине

00:00 27.03.2022
В военном ведомстве рассказали о героизме гранатометчика отделения десантно-штурмовой роты, командира инженерно-штурмовой роты и начальника аппаратной взвода связи.
Верные сыны Отечества: в Минобороны рассказали о новых героях спецоперации на Украине
© Фото: Минобороны России
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Российские военнослужащие продолжают проявлять решительность и профессионализм в ходе специальной военной операции по защите Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины. В Минобороны России рассказали о подвигах еще троих воинов.

Один из таких героев - гранатометчик отделения десантно-штурмовой роты, ефрейтор Виталий Хисматуллин. В ходе боестолкновения в районе одного из населенных пунктов российские военнослужащие подверглись плотному огню хорошо замаскированной боевой машины пехоты противника.

Ефрейтор Виталий Хисматуллин, проявляя мужество и героизм, скрытно подобрался к цели и произвел точный выстрел из ручного противотанкового гранатомета. В результате точного выстрела замаскированная боевая машина пехоты националистов и личный состав, находящийся в ней, были уничтожены.

© Минобороны России

Умелые и профессиональные действия ефрейтора Хисматуллина позволили развить наступление российских войск, в результате которого противник отступил, потеряв 29 человек живой силы. При этом подразделение российских десантников потерь не понесло.

Группа под командованием капитана Ивана Бухарова выполняла задачи по разминированию местности на одном из направлений и попала в тщательно подготовленную засаду националистов. Российские военные приняли бой с превосходящими силами противника.

© Минобороны России

Группа под руководством капитана в течение часа отражала нападение националистов до подхода основных сил. Бухаров в бою проявил выдержку и стойкость, являясь образцом мужества для подчиненных, профессионально руководил отражением нападения националистов.

После подхода подкрепления, уничтожив нападающего противника, личный состав группы Бухарова продолжил выполнение задач по разминированию участка местности, чем обеспечил оперативное продвижение российских войск на заданном направлении. При этом группа капитана Бухарова потерь не понесла.

В период проведения специальной военной операции в условиях систематического огневого воздействия в районах ведения интенсивных боевых действий Владимир Шапхаев выполнял боевые задачи по организации бесперебойной связи в интересах батальонно-тактической группы.

Колонна российских подразделений, в составе которой находился Владимир со своими подчиненными, в районе моста для переправы через реку попала под массированное огневое воздействие со стороны украинских националистов. В ходе одного из залпов, мост, по которому должно было осуществиться выдвижение российских войск в заданный район, был разрушен, в результате чего российские подразделения оказались фактически зажаты противником.

© Минобороны России

Несмотря на постоянный плотный артиллерийский огонь националистов, экипаж под командованием старшего лейтенанта Владимира Шапхаева, проявляя мужество и самоотверженность, развернул комплексную аппаратную связи и обеспечил командование подразделений связью с вышестоящим штабом.

По организованным каналам связи были оперативно уточнены задачи инженерным подразделениям по возведению понтонной переправы через реку, а также переданы координаты расположения сил противника, на основании которых по врагу был нанесен ответный огонь.

Благодаря мужественным и профессиональным действиям старшего лейтенанта Шапхаева поврежденные линии связи были восстановлены, что позволило отразить атаку противника и обеспечить оперативное возведение переправы для продвижения российских войск.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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