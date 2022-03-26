В ДНР рассказали о блокировке националистов на заводе «Азовсталь» в Мариуполе

Подразделения ВСУ и боевики националистических батальонов продолжают обстрелы мирного населения из РСЗО и ствольной артиллерии.

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Бойцы Донецкой Народной республики блокировали боевиков украинских нацбатов на территории завода «Азовсталь». Об этом журналистам сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

«В Мариуполе группировка украинских националистов выбита из жилых кварталов и заблокирована на территории завода "Азовсталь"», - цитируют «Известия» слова Басурина.

Кроме того, отметил он, с начала текущих суток украинская сторона выпустила более 300 снарядов и мин из 122-мм РСЗО БМ-21 «Град», 122-мм ствольной артиллерии и 120-мм минометов. Все удары наносились по гражданской инфраструктуре девяти населенных пунктов республики. В результате этих обстрелов, разрушения получил 21 дом, отметил Басурин.

Ранее о преступлениях националистов рассказал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. По его данным, боевики устроили массовый грабеж населения в Чернигове, Запорожье и Сумах. Чтобы вывести награбленное, мародеры с оружием используют захваченные автомобили скорой помощи, подчеркнули в Минобороны РФ.