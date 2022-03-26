МО РФ: националисты обстреляли машину с водой для мирных жителей в Краматорске

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В Краматорске минометному обстрелу украинских националистов подвергся автомобиль, доставивший питьевую воду мирным жителям города. Об этом журналистам рассказал начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В результате инцидента три человека получили ранения, двое контужены. Обстрел цинично производился в момент раздачи воды местному населению», - заявил Мизинцев.

В Одессе по указанию губернатора области заминирована Хаджибейская дамба, которую неонацисты планируют взорвать, добавил генерал-полковник.

«При реализации этих преступных действий в зоне затопления окажутся густонаселенные районы вместе с горожанами. При этом попытка представителя государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям предотвратить указанное безумное решение была грубо и жестко пресечена вплоть до угрозы расстрела», - сказал Михаил Мизинцев.

Таким образом, полагают в Минобороны РФ, официальная киевская власть повсеместно демонстрирует полное безразличие к собственному народу и готовность пожертвовать ни в чем неповинными людьми в угоду реализации геополитических целей своих «западных хозяев».

С 24 февраля Россия проводит на территории Украины специальную военную операцию по защите населения Донбасса. Ранее президент Владимир Путин подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской Народных республик. Главная цель операции, подчеркнули в Кремле, не оккупация Украины, а ее полная демилитаризация и денацификация.

Материал подготовили: Ян Брацкий Николай Баранов