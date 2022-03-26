Байден: Европа должна освободиться от российских энергоносителей
Президент Соединенных Штатов Джо Байден призвал европейские страны избавиться от энергетической зависимости от России.
«Во-первых, Европа должна избавиться от зависимости от российского ископаемого топлива», - сказал американский лидер, выступая в Варшаве.
По словам главы США, Вашингтон готов помочь в этом. Ранее Байден обсудил с польским лидером Анджеем Дудой поддержку усилий стран Европы, направленных на сокращение зависимости от российских энергоносителей.
Байден в Польше находится второй день. Накануне встретился с американскими десантниками, которые прилетели в страну в начале февраля для усиления присутствия НАТО в Восточной Европе. Солдат разместили в польском городе Жешув.
Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.
Спецоперация вызвала негативную оценку на Западе. В отношении РФ западные страны ввели экономические санкции. Многие зарубежные бренды заявили о приостановке деятельности в России, а также полном уходе с российского рынка.