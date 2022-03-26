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Байден: Европа должна освободиться от российских энергоносителей

Андрей Аркадьев
21:19 26.03.2022
По словам главы США, Вашингтон готов помочь в этом.
Байден: Европа должна освободиться от российских энергоносителей
© Фото: Oliver Contreras, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден призвал европейские страны избавиться от энергетической зависимости от России.

«Во-первых, Европа должна избавиться от зависимости от российского ископаемого топлива», - сказал американский лидер, выступая в Варшаве.

По словам главы США, Вашингтон готов помочь в этом. Ранее Байден обсудил с польским лидером Анджеем Дудой поддержку усилий стран Европы, направленных на сокращение зависимости от российских энергоносителей.

Байден в Польше находится второй день. Накануне встретился с американскими десантниками, которые прилетели в страну в начале февраля для усиления присутствия НАТО в Восточной Европе. Солдат разместили в польском городе Жешув.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Спецоперация вызвала негативную оценку на Западе. В отношении РФ западные страны ввели экономические санкции. Многие зарубежные бренды заявили о приостановке деятельности в России, а также полном уходе с российского рынка.

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