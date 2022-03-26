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МИД РФ отреагировал на действия ВС Азербайджана в Карабахе

Ян Брацкий
20:53 26.03.2022
На Смоленской площади отметили, что факт проникновения в зону ответственности российских миротворцев идет вразрез с договоренностями лидеров России, Армении и Азербайджана от девятого ноября 2020 года.
МИД РФ отреагировал на действия ВС Азербайджана в Карабахе
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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Официальная Москва принимает все необходимые меры для деэскалации обстановки в Нагорном Карабахе, взаимодействуя с обеими сторонами. С таким заявлением выступил российский МИД.

«Настоятельно призываем стороны проявлять сдержанность и обеспечить неукоснительное соблюдение имеющихся трехсторонних договоренностей на высшем уровне. По линии РМК во взаимодействии с обеими сторонами предпринимаются необходимые меры для деэскалации обстановки в регионе», - говорится в заявлении на сайте внешнеполитического ведомства.

Ранее Минобороны РФ сообщило о том, что ВС Азербайджана вошли в зону ответственности миротворческого контингента Российской Федерации. Кроме того, при помощи турецкого беспилотника «Байрактар», были нанесены четыре удара по подразделениям Нагорного Карабаха.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.

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