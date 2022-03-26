ВС РФ уничтожили 6 бронемашин, батарею артиллерии и более 30 военнослужащих ВСУ в боях за Новомихайловку
Подразделения российских Вооруженных Сил ведут боевые действия за овладение населенным пунктом Новомихайловка. Об этом на брифинге для журналистов сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
«В ходе дневных боев уничтожены более 30 военнослужащих 54-ой механизированной бригады украинских вооруженных сил, 6 бронеавтомобилей и батарея полевой артиллерии 46-го отдельного штурмового батальона», - уточнил генерал-майор.
Кроме того, добавил он, продолжается наступление на хорошо укрепленные бетонными сооружениями долговременные опорные пункты в Новоселовке и Новобахмутовке.
«На данном направлении уничтожено до 50 украинских военнослужащих 25-й отдельной воздушно-десантной бригады. Подавлены 7 долговременных огневых точек и 5 бронеобъектов в защищенных укрытиях», - добавил Конашенков.
За сутки оперативно-тактической и армейской авиацией поражен 91 военный объект Украины. Среди них: два командных пункта, 11 полевых складов с вооружением и боеприпасами, две станции РЭБ, а также 20 опорных пунктов подразделений украинских вооруженных сил и 52 района сосредоточения боевой техники. Ранее в Минобороны РФ сообщили об одном сбитом вертолете Ми-24 ВСУ и трех БПЛА на Киевом, Черниговом и Балаклеей.
Материал подготовили: Ян Брацкий и Николай Баранов