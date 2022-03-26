Все находившиеся на борту разбившегося в КНР Boeing признаны погибшими

Первые фрагменты тел пассажиров спасатели обнаружили спустя два дня после крушения лайнера.

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Все 123 пассажира и девять членов экипажа, которые находились на борту разбившегося на юге Китая Boeing 737, признаны погибшими. С таким заявлением выступил заместитель главы Управления гражданской авиации КНР Ху Чжэньхун.

«Все находившиеся на борту вылетевшего 21 марта рейса MU5735 China Eastern Airlines 123 пассажира и девять членов экипажа погибли», - заявил он на пресс-конференции, трансляцию которой вело Центральное телевидение Китая.

Ранее командир сводного отряда противопожарной и спасательной службы Гуанси-Чжуанского автономного района КНР Дэн Си сообщил, что спасатели обнаружили фрагменты тел погибших пассажиров. До этого поисковая группа обнаружила бортовой самописец с потерпевшего крушение лайнера.

Трагедия произошла 21 марта. Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines, на борту которого находились 132 человека, потерпел крушение в уезде Тэн городского округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР.

В настоящий момент ведется расследование происшествия. По одной из версий, у китайского борта на крейсерской высоте мог отказать двигатель.