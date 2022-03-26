В МИД России пообещали ответ на каждый враждебный шаг США

В последнее время представители Соединенных Штатов пытаются снять с себя ответственность за состояние отношений между Москвой и Вашингтоном, которые на данный момент близки к разрыву, заявила Захарова.

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Болезненная для Соединенных Штатов Америки реакция непременно последует на каждый недружественный шаг Вашингтона в сторону Москвы. Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Американцам давно пора усвоить, что на каждый враждебный шаг обязательно последует реакция, в любом случае для них болезненная», - приводится ее комментарий на сайте МИД РФ.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства обратила внимание, что в последнее время представители Соединенных Штатов пытаются снять с себя ответственность за состояние отношений между Москвой и Вашингтоном, которые на данный момент близки к разрыву.

«Видимо, в Вашингтоне считается нормальным высылать по выдуманным поводам российских дипломатов, отбирать чужую собственность, а попросту говоря, ее воровать, закрывать наши дипломатические представительства, а потом лицемерно изумляться, почему "дерзкие русские" платят той же монетой, делая больно американским дипмиссиям в России», - добавила дипломат.

Во вторник, 22 марта, Захарова прокомментировала слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о том, что американские власти не просили компании приостанавливать деятельность в России.

Утром 24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Ее цель - защитить Луганскую и Донецкую народные республики, провести денацификацию и демилитаризацию Украины. Впоследствии ряд западных стран ввели санкции против Москвы. Кроме того, многие компании приняли решение об уходе с российского рынка.