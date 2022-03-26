В Катаре заявили, что Европа не сможет найти альтернативу газу из РФ в ближайшие годы

На данный момент нет никого, кто бы мог заменить поставки российского голубого топлива своими энергоносителями в полном объеме в ближайшее время, считает госминистр по вопросам энергетики эмирата.

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Катар не способен в настоящий момент оказать помощь странам Евросоюза, которые пытаются найти альтернативу российскому газу. С таким заявлением на международной конференции в Катаре Doha forum выступил госминистр по вопросам энергетики эмирата Саад бен Шарида аль-Кааби.

«Я не думаю, что мы в данный момент сможем срочно помочь...Никто не может занять место России в поставках энергоносителей», - сказал он.

По словам главы ведомства, на данный момент нет никого, кто бы мог заменить поставки российского голубого топлива своими энергоносителями в полном объеме в ближайшее время.

Ранее, 23 марта, президент России Владимир Путин заявил, что Москва не будет принимать оплату за поставки газа в долларах и евро, расчет будет производиться в рублях. Такое решение было принято в ответ на экономические санкции, которые страны Запады ввели против РФ после начала специальной операции на Украине.

Независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе со «Звездой» предположил, сможет ли ЕС найти альтернативу российскому газу. Он отметил, что странам ЕС очень невыгодно приобретать энергоносители за рубли, так как для этого они должны конвертировать свои имеющиеся ресурсы в российскую национальную валюту.