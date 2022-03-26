В Уфе задержаны четыре члена террористической ячейки, планировавшие атаку на правоохранителей

При обысках у задержанных были изъяты две гранаты РГД-5, а также самодельные зажигательные устройства по типу «коктейль Молотова», экстремистская литература, средства коммуникации, радиостанции, одежда и снаряжение для использования в полевых условиях.

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ФСБ РФ задержала в Уфе четверых граждан России, причастных к пропаганде терроризма и подготовке вооруженных нападений на сотрудников российских правоохранительных органов. Об этом говорится в сообщении Центра общественных связей Федеральной службы безопасности.

«В городе Уфе задержаны четверо граждан РФ, причастных к подготовке вооруженных нападений на сотрудников правоохранительных органов и пропаганде в сети интернет террористической идеологии», - информирует спецслужба.

Отмечается, что при обысках у задержанных были изъяты две гранаты РГД-5, а также самодельные зажигательные устройства по типу «коктейль Молотова», экстремистская литература, средства коммуникации, радиостанции, одежда и снаряжение для использования в полевых условиях.

Также говорится, что задержание состоялось в рамках возбужденного Следственным Управлением Следственного комитета России по Башкирии дела по части 1 и части 2 статьи 205.4 (организация террористического сообщества и участие в нем), части 2 статьи 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности).

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала хабаровчанина за попытку продать Киеву закрытые данные для диверсий. Утверждалось, что фигурант анонимно через Интернет предложил украинской спецслужбе купить у него сведения, которые могли быть использованы в том числе для совершения диверсионных акций.