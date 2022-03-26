Забытые командованием: подполковник ВСУ рассказал, как две недели им не привозили продовольствие

Эту информацию подтверждают и другие украинские военные, сложившие оружие.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Минобороны России

Подполковник центра связи ВСУ, добровольно сложивший оружие вместе со своими 60 сослуживцами в пригороде Киева, рассказал о катастрофической нехватке продуктов питания в его подразделении.

«Третьего числа продовольствие закончилось», - коротко сообщил он.

По словам военнослужащего, командование Вооруженными силами Украины приказывало им продержаться как можно дольше, но при этом практически на две недели «забыло» о подвозе продовольствия.

Эту информацию подтверждают и другие украинские военные, сложившие оружие, отмечая, что военнослужащие ВС РФ относятся к ним гуманно.

Ранее сложившая оружие боец ВСУ Анна Мотрич сообщила, что она разочарована украинской властью, отметив, что жизнь в стране с каждым годом становится только тяжелее.